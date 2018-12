El 2018 fue un año importante para la industria cinematográfica. Películas como "Bohemian Rhapsody", "Ant-Man and the Wasp" "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", se ganaron la simpartía de grandes y chicos. El año 2019 no será diferente y llegará cargado de imperdibles estrenos.



"Capitan Marvel", "Avengers 4", "Dark Phoenix" y "Shazam" son algunas de las películas inspirados en los cómics Marvel y DC Comic que formarán parte de las experiencias cinematográficas para el 2019.

Para los más pequeños del hogar y para quienes tienen alma de niño, el 2019 trae remakes de películas inolvidables de Disney tales como "Dumbo" y "El rey león". Además, llegarán las secuelas de cintas que conquistaron a toda la familia: "Lego 2", "Toy Story 4", "Cómo entrenar a tu dragón 3" y "Mascotas 2".



Las secuelas de las películas peruanas "La peor de mis bodas" y "Once machos" también llegarán a las pantallas en el 2019.

También hay contenido interesante para los amantes del terror. "Happy Death day 2u", "Sahara Hellen" y "US" son algunos de los títulos que llegarán a los cines.

Los thrillers "Godzilla", "John Wick 3, "Miss Bala", "Obsesión" y "Máquinas mortales" serán estrenados en el 2019.



En la galería que abre este artículo podrán encontrar los esperados estrenos para el 2019.