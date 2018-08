- / -

Ant-Man. No fue parte de "Infinity War", pues la historia de "Ant-Man and the Wasp" en cierto punto se desarrolla de forma paralela a la lucha contra Thanos. El final de su película muestra que Ant-Man queda atrapado en el Reino Cuántico, por lo que se espera que su retorno sea a lo grande en "Avengers 4". (Foto: Marvel Studios)