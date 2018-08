¿"Avengers 4" tendrá viajes en el tiempo? director de "Ant-Man" alimenta teoría

El final de "Avengers: Infinty War" y lo que sucederá en su secuela han sido de gran debate en Internet durante los últimos meses. Esto ha dado lugar a diversas teorías sobre lo que está por llegar a la franquicia y muchas de estas abordan un tema muy específico: los viajes en el tiempo.

Estos argumentos mencionan que Ant-Man tendrá un papel muy importante en "Avengers 4", pues su capacidad de acceder al Reino Cuántico abre la posibilidad de viajar en el tiempo, con lo que se podría revertir la victoria de Thanos. Peyton Reed, director de las películas de dicho superhéroe recientemente ha alimentado la especulación.

Específicamente, Reed ha señalado que los viajes temporales no pueden quedar descartados, sobre todo porque "Ant-Man and the Wasp" y su precuela han sentado las bases para que eso pueda ser posible en "Avengers 4".

"Basándonse en la ciencia que introducimos en la primera película y esta, no podría descartar la posibilidad", dijo Reed a The Huffington Post. "Porque, una vez más, estamos lidiando con un vórtice temporal. Eso puede suceder", añadió el director de "Ant-Man".

Como se recuerda, en la escena post créditos de "Ant-Man and the Wasp", Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) le dice de forma muy específica a Scott Lang (Paul Rudd) que tenga cuidado con "los vórtices temporales" cuando se encuentre en el Reino Cuántico. Lo que parecía una simple expedición a esta dimensión, se convierte en un serio problema para Ant-Man.

Al final de la película, Janet, Hank Pym (Michael Douglas) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) desaparecen a causa del 'chasquido' de Thanos en "Avengers: Infinity War".

Ellos eran los responsables de traer a Scott de vuelta a nuestro plano, por lo que queda atrapado en el Reino Cuántico. Según Peyton Reed, el héroe no puede escapar de la misma forma en la que lo hizo en la primera película y esto se debería a las características de su traje.

"Este es un nuevo traje, así que realmente no tiene el mismo crecimiento que él tuvo en la primera película", explicó Reed. Esta vez, Scott no lleva el disco de aumento de tamaño con el que escapó del Reino Cuántico en la primera peñícula. "Él no puede caer en ese pozo otra vez", añadió el director de las dos cintas de "Ant-Man".

Una de las teorías de los fans señala que en "Avengers 4", Tony Stark intentaría rescatar a Scott Lang para usar sus habilidades y la tecnología de Pym para viajar en el tiempo y revertir el daño causado por Thanos. En todo este proceso tendría importancia capital la Gema del Tiempo.

La presencia de Paul Rudd en las grabaciones de la secuela de "Avengers: Infinity War" o da a entender que Ant-Man lograría escapar del Reino Cuántico, lo que alimenta estas especulaciones.

Más allá de lo mencionado, Peyton Reed no quiso dar más detalles. "Debo ser cuidadoso aquí, como ustedes bien saben", dijo. Esto se se debe a que los fans más acuciosos pueden ser capaces de obtener información importante sobre la historia a partir de algunos pequeños detalles.

En base a la información que se tiene y tras revisar las teorías, muchos dan por hecho que "Avengers 4" mostrará viajes en el tiempo. Para un buen sector de los fans, las palabras de Reed simplemente han contribuido a dar más peso a dichas ideas.

- DATOS -

Todavía se desconoce el nombre oficial de "Avengers 4", largometraje cuyo estreno está programado para el 3 de mayo de 2019.