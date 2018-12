"Avengers 4": las teorías de "Endgame" de las que hablan todos los fans de Marvel

El lanzamiento del esperadísimo tráiler de la cuarta película de los Avengers a inicios de diciembre reveló el título de la entrega: "Avengers 4: Endgame". Pero no solo eso. A raíz del avance se han generado muchas más teorías sobre qué pasara en la cinta y cuál será el futuro de Los vengadores tras lo ocurrido en "Avengers: Infinity War".

Como se recuerda, en "Infinity War", Thanos y las Gemas del Infinito hicieron desaparecer a la mitad de los superhéroes junto a la mitad de la vida en el universo con un solo chasquido de dedos.

En Internet abundan teorías que intentan dar solución a este terrible acontecimiento en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y aclarar el camino de las futuras producciones de Marvel Studios, pues solo en 2019 también llegarán las película de Captain Marvel y la nueva cinta de Spider-Man.

¿Cuáles son estas teorías? En principio, han sido escritas por fanáticos del MCU y algunas son más probables que otras:

Viajes en el tiempo y el Reino Cuántico

Con la aparición de un par de juguetes creados por Hasbro, con el permiso de Marvel, de Rocket Raccoon y Thor con nuevos trajes, la teoría más comentada sobre "Avengers 4" es la del viaje en el tiempo y su relación con el Reino Cuántico.

Como se recuerda, en las películas de Ant-Man se introdujo una dimensión alternativa conocida como el Reino Cuántico, un lugar al que solo se puede acceder a través de un encogimiento extremo que va más allá del tamaño subatómico. Hank Pym lo definió como una dimensión donde el tiempo y el espacio se vuelven irrelevantes.

Al final de "Ant-Man and the Wasp", la última película del MCU en llegar al cine, Scott Lang quedó atrapado en este reino porque justo se encogió cuando Thanos desapareció a la mitad del universo, incluidos sus aliados. Sin embargo, en el tráiler de "Endgame" es visto de regreso, buscando a los superhéroes que sobrevivieron. ¿Cómo escapó?

Antes de desaparecer, Janet van Dyne le dice a Scott que tenga cuidado con los "vórtices de tiempo" y para la comunidad, sin más alternativas, el superhéroe es obligado a hacer todo lo contrario y escapa del Reino Cuántico, aunque aparece en otro tiempo. De acuerdo a algunas teorías complementarias, el Scott Lang del tráiler de "Endgame" está en otro tiempo y esa sería clave para derrotar a Thanos. Viajar en el tiempo antes de que Thanos reúna todas Gemas del Infinito.

Los trajes de Rocket Raccoon y Thor se parecen mucho al que usó Hank Pym para investigar el Reino Cuántico, por lo la teoría de un viaje en el tiempo no es descabellado. Pero antes Scott tendría que encontrar la forma de reunirse con estos héroes.

La premonición de Doctor Strange

Mucho se ha comentado sobre lo último que dijo Doctor Strange antes de desaparecer: "Era la única forma…". Recordemos que el Hechicero Supremo, Maestro de las Artes Místicas, tuvo algo de tiempo para revisar más de 14 millones de futuros alternativos en un intento de vencer a Thanos, pero de todos estos, solo en unos los Vengadores salían airosos del encuentro.

Según una teoría, Strange entrega la Gema del Tiempo a Thanos para salvar a Tony Stark porque este sería esencial para derrotar al 'Titán loco' en la única línea de tiempo favorable. Además, algunos fans creen que Doctor Strange tendría un as bajo la manga, un plan secreto que incluso contemplaba su desaparición.

Doctor Strange - Estado: Muerto (Foto: Marvel Studios) Doctor Strange - Estado: Muerto (Foto: Marvel Studios)

La Gema del Alma

Otra de las teorías populares gira en torno a una de las Gemas del Infinito. Si bien la Gema del Tiempo haría posible los viajes a través de las eras, los fans apuntan que la clave de "Avengers 4" sería la Gema del Alma, ya que fue una de las más difíciles de conseguir (requería la muerte de un ser querido) y por ser la última en ser usada para desaparecer a la mitad del universo.

La primera gran teoría dice que en realidad los héroes desaparecidos no están muertos, sino que se encuentran atrapados dentro de la misma Gema del Alma. Esto se respalda con los cómics de Marvel, donde el llamado Soulworld existe dentro de esta poderosa piedra y solo pocas almas han podido escapar de ella, entre los que destacan Gamora y Adam Warlock, que espera pacientemente su debut en el MCU.

De aquí se desligan diferentes teorías donde los héroes son liberados de esta prisión para finalmente continuar con su legado dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Captain Marvel derrotando a Thanos

Captain Marvel es el personaje más poderoso dentro del universo de Marvel, por lo que muchos han apuntado que ella sería la clave principal para derrotar a Thanos. Aunque de momento, las opiniones están divididas.

Capitana Marvel es el personaje más poderoso dentro de este universo de Marvel. (Foto: Marvel Studios) Capitana Marvel es el personaje más poderoso dentro de este universo de Marvel. (Foto: Marvel Studios)

Un primer grupo piensa que Captain Marvel se unirá a los héroes que sobrevivieron al chasquido final de "Avengers: Infinity War" y que juntos lograrían quitarle el guantelete al titán para deshacer su accionar de la anterior película.

Y otro grupo piensa que ella sería quién liberaría a los Vengadores atrapados dentro de la Gema del Alma y de ahí todos juntos se unirían para vencer a Thanos.

De hecho, los fanáticos de la saga que conocen bien a los directores apuntan a que Captain Marvel desaparecería por el chasquido de Thanos para hacer más probable la teoría que dice que la superheroína liberará a todos sus compañeros atrapados dentro de la Gema del Alma.

Los Vengadores originales mueren / desaparecen

Cuando sucedió el final de "Avengers: Infinity War" , muchos fans apuntaron que era muy extraño que los Vengadores originales hayan sido los sobrevivientes al chasquido de Thanos y no los nuevos superhéroes que incluso este mismo año habían estrenado su película en solitario, como fue el caso de Black Panther.

Considerando que Chris Evans ya se despidió de su papel como el Captain America y que Robert Downey Jr. tiene más de 10 años representando a Iron-Man, se ha comentado que ellos se sacrificarán o intercambiarán sus vidas para regresar a sus compañeros, iniciando así una nueva era de superhéroes en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

De momento no se sabe si serán todos los que se sacrificarán por un bien mayor o si serán solo algunos de ellos, pero muchos concuerdan que "Avengers 4" traerá muertes definitivas y los caídos en la batalla final no regresarían nunca más. Será cuestión de tiempo descubrir si esta teoría se hará realidad o no.

¿Los vengadores se sacrificarán o intercambiarán sus vidas para regresar a sus compañeros? (Foto: Marvel) ¿Los vengadores se sacrificarán o intercambiarán sus vidas para regresar a sus compañeros? (Foto: Marvel)

Un segundo Guantelete del Infinito

Un grupo de fans ha apuntado que Steve Rogers o Tony Stark utilizarían el poder del Guantelete del Infinito para revertir las cosas de "Avengers: Infinity War". Para ello, utilizarían otro guantelete y le quitarían las Gemas del Infinito a Thanos luego de derrotarlo

Si recordamos, el guante original quedó extremadamente dañado luego de realizar la petición de Thanos, por lo que no sería descabellada la aparición de un segundo artefacto que pueda albergar las Gemas del Infinito.

Sin embargo, al ser Tony y Steve humanos, la fuerza omnipotente de las gemas podría hacer que el que las intente controlar se vuelva completamente loco o peor, que sea eliminado de la existencia para siempre. ¿Será este el verdadero final del Captain America?

Nebula le roba el Guantelete del Infinito a Thanos

En los cómics, Thanos lucha contra los Vengadores mientras tiene el Guantelete del Infinito y, en un descuido, Nebula le roba el artefacto con todas las gemas, tomando así el control total de las gemas y prometiendo vengarse de padre adoptivo que la torturó todo este tiempo.

Sin embargo, este poder inconmensurable no pudo ser controlado por completo por ella, y Thanos logra engañarla para que realice un deseo irresponsable que la deja inutilizada con el Guantelete de nuevo a manos de su primer portador.

Es probable que esta situación ocurra nuevamente en "Avengers 4", aunque los héroes harían todo lo posible para obtener el control del guantelete antes que Thanos vuelva a poseerlo.

Avengers 4: ¿Nebula se hará del Guantelete del Infinito que Thanos posee para salvar a los Vengadores? (Foto: Marvel Studios) Avengers 4: ¿Nebula se hará del guantelete del infinito que Thanos posee para salvar a Los Vengadores? (Foto: Marvel Studios)

La reencarnación de Visión

En una de las escenas de "Avengers: Infinity War", Shuri comenta que si Vision es una inteligencia artificial, se podría hacer un “respaldo” de su mente en caso suceda lo peor. Pero antes de terminar el proceso para retirarle la Gema de la Mente, Vision va en ayuda de los Vengadores para luchar contra Thanos.

Lo esperado sucede, con el personaje siendo asesinado bajo la mano del 'Titán Loco' y consiguiendo este así la última Gema del Infinito, la Gema de la Mente. Esto deja a un cuerpo vacío de Vision sin rostro… ¿Y el respaldo?

Esta teoría dice que Shuri revivirá a Visión como una inteligencia artificial y un nuevo cuerpo para de ahí incorporarse al nuevo grupo de los Vengadores y brindar información clave para derrotar a Thanos. Al estar conectado directamente a una Gema del Infinito, junto a Shuri podrían descubrir su funcionamiento y crear una estrategia para combatirlas.

La aparición de la Muerte

En "Avengers: Infinity War", Thanos comenta que él siempre ha buscado el equilibrio, atribuyendo a su infancia y su planeta este deseo de mantener todo controlado para no gastar los recursos limitados del universo. Sin embargo, en los cómics este deseo tiene un nombre: la Muerte.

La Muerte es un ser cósmico que tiene su origen junto con el mismo nacimiento del universo. Ella junto a otros seres celestiales fueron creados en una dualidad armoniosa. Ella sería la diosa de la destrucción, mientras que Eternidad sería el dios de la vida.

Thanos se encuentra profundamente enamorado de la Muerte, por lo que intenta de muchas maneras ganar su afecto. En uno de estos intentos, específicamente en el cómic "Infinity Gauntlet", el 'Titán loco' utiliza las Gemas del Infinito para hacer el ya conocido chasquido, con lo que borra de la existencia a la mitad de los seres vivos del universo.

Para "Avengers 4", algunas teorías apuntan que esto desencadenaría un conflicto entre Thanos y los Vengadores restantes, además de ser el perfecto momento para introducir a los seres celestiales del universo de Marvel.

La Muerte junto a Thanos en un trono (Foto: Marvel Studios) La Muerte junto a Thanos en un trono (Foto: Marvel Studios)

El Tribunal Viviente

Las entidades cósmicas han estado presentes en el universo de Marvel Cómics desde el principio, alegando que existen poderes superiores al entendimiento humano que controlan cada uno de los aspectos de la existencia del macro cosmos. Algunos han sido presentados en las películas de Marvel Studios, pero aún no se revelan todos sus integrantes.

Esta teoría es una de las menos probables. Sugiere traer a todos estos personajes a la existencia en las películas, que el Tribunal Viviente interfiera en "Avengers 4" para traer de regreso el equilibrio al universo.

Este ser es omnipotente, omnisciente y omnipresente, siendo uno de los pocos seres que pueden anular la energía combinada de las Gemas del Infinito.

Si Thanos en su intento de traer equilibrio hizo todo lo contrario, sería responsabilidad de esta entidad volver el estado original del universo y juzgarlo por intentar hacer el trabajo de una entidad cósmica. En los cómics, Doctor Strange es el único humano que ha conocido a este ser, por lo que podría ser parte de los 14 millones de opciones que vio cuando utilizó la Gema del Tiempo.

Los 4 Fantásticos contra Thanos

Esta es una de las últimas teorías que salió a la luz en los foros de Internet. Esta parece ser una idea descabellada, pues cómo podría incluirse a los Cuatro Fantásticos en la pelea final contra el 'Titán loco'. Pero entenderla es muy sencillo y además, está muy bien argumentada.

La premisa es:

Janet Van Dyne fue rescatada por su esposo del Reino Cuántico en la última película "Ant-Man and the Wasp". En la cinta se vio que su cuerpo quedó en un estado alterado, el cual puede controlar a conveniencia.

Esto es lo que sostiene el usuario ElectricalFinish de Reddit:

"Sabemos que el Reino Cuántico puede cambiar la biología, como por ejemplo los cambios de Janet luego de quedarse allí por mucho tiempo. Mi idea es que Reed Richards no se lleva a Susan, Johnny, Ben (y quizás a Doom) al espacio, sino a un viaje por el Reino Cuántico, donde un accidente con su nave o equipo causa que aborten la misión y busquen salir del Reino Cuántico, en el apuro su nave explotaría, causando una ola devastadora de energía que los golpea. No tengo idea de cómo cada uno de ellos obtiene sus poderes pero quédense conmigo aquí: Johnny podría ser el mecánico del equipo y estar más cerca del cuarto de motores, donde la explosión sucede, obteniendo sus poderes de fuego."

La historia que él cuenta realmente es muy similar a lo que se ha visto en las otras películas de los Cuatro Fantásticos. "Avengers 4" podría tomarse libertades de incluir nuevos héroes para poder vencer a Thanos.