Avengers: Chris Hemsworth habla sobre la posibilidad de volver a interpretar a Thor

No cierra las posibilidades. Chris Hemsworth, el actor que alcanzó la fama gracias a su interpretación del superhéroe Thor, reveló que le gustaría volver a dar vida al personaje de Marvel.

En una reciente entrevista con la revista Variety, el artista australiano habló sobre las especulaciones relacionadas al futuro de Thor. Teniendo en cuenta que sus colegas, Chris Evans y Robert Downey Jr., dejaron atrás a sus personajes en la cinta "Avengers: Endgame".

Él explicó: "Siendo sincero, me encantaría hacer más [películas]. No sé cuál es el plan. Siento que hemos abierto un lado diferente de este personaje [...]. Me encantaría analizar otras posibilidades en relación a dónde podría dirigirse Thor".

Durante la misma conversación, el intérprete de 35 años también se refirió al camino que los directores (los hermanos Russo) decidieron darle a su personaje en "Endgame".

"Me gusta que ocurra así. Que no me quede encerrado en las expectativas de lo que podrá ocurrir. Amo esa versión de Thor. Fue tan diferente de lo que ya había interpretado en el pasado", agregó.