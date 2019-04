"Avengers: Endgame": según Chris Hemsworth, el avant premiere de la película es "agridulce"

Chris Hemsworth asistió al avant premiere de “Avengers: Endgame”, película en la que hará su octava aparición como Thor, que se llevó a cabo en Los Ángeles la noche del último lunes acompañado de su esposa, la también actriz Elsa Pataky.

El actor llegó luciendo un elegante traje y una camisa de vestir con estampado paisley en negro y azul marino, con una corbata negra mientras que su acompañante llevó un hermoso vestido blanco escotado.

En declaraciones exclusivas al portal de Entertainment Tonight a su paso por la alfombra roja, Chris Hemsworth reveló algunos detalles de la película que marca el final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

"Quiero decir, no he escuchado nada más que cosas increíbles (sobre ‘Avengers: Endgame’)", confesó para seguidamente revelar que, hasta ese momento, no había visto la cinta y admitió que se sentía "nervioso" de hacerlo por primera vez.

“Siempre es una experiencia angustiosa”, indicó para luego manifestar lo que significó la filmación de la película. “Esto fue, literalmente, lo dejamos todo en el campo y fue una combinación de aproximadamente 22 películas y 10 años de trabajo”, dijo.

"Creo que todos tenemos un sentido de orgullo (…) Es algo agridulce (el estreno de ‘Avengers: Endgame’), porque esta es la última vez que este grupo de personas estará aquí reunida", sentenció.

Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Brie Larson, entre otros actores, forman parte del elenco de "Avengers: Endgame", película dirigida por Anthony y Joe Russo que se estrenará en Perú este jueves 25 de abril.

La trama de "Avengers: Endgame" es la continuación de lo ocurrido en "Avengers: Infinity War" donde Thanos eliminó a la mitad del Universo y fracturó a los Vengadores, lo cual obliga a los sobrevivientes buscar una forma de derrotar al villano.