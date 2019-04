Chris Hemsworth sobre "Avengers: Endgame": "Será un filme épico"

Ya solo faltan unos días para el estreno de "Avengers: Endgame", la nueva película de la saga de "Los Vengadores", y Thor (Chris Hemsworth) y Ant-Man (Paul Rudd) tienen un mensaje para los fans: "Prepárense para 'Endgame', porque vas a experimentar una de las piezas más épicas que jamás han visto en el cine".

No solo "épica", sino también una cinta que "no se parece en nada" a otros proyectos de los que han formado parte la mayoría de los superhéroes, según asegura el Dios del Trueno en Londres. Y es que, aunque los actores todavía no han visto "Avengers: Endgame", Hemsworth está convencido de que el cuarto trabajo de los hermanos Anthony y Joe Russo para Marvel "sin duda gustará a los fans".

Después de diez años, los Vengadores afrontan el final del juego en "Endgame", el último capítulo de la Fase tres del universo cinematográfico que comenzó en 2016 con "Capitán América: Guerra civil", un proyecto también dirigido por los Russo.

Desde que Marvel estrenó "Iron Man" en 2008, la factoría ha construido un imperio en torno a los superhéroes a través de 21 películas que han traspasado la gran pantalla para convertirse en un fenómeno cultural.

"Todos estos años atrás, hemos podido presenciar las emociones y el entusiasmo de la audiencia. Su respuesta ha sido tan increíble...", dice Hemsworth.

FRANQUICIA HERÓICA

Un éxito cinematográfico que no ha parado de reventar las taquillas de todo el mundo y cuyos estrenos siguen batiendo récords de recaudación, como fue el caso de "Avengers: Infinity War" el pasado año con un total de 641 millones de dólares (566,3 millones de euros) el fin de semana de su lanzamiento.

También es un ejemplo notorio el de "Capitana Marvel", la cinta número 21 de los estudios que ya ha alcanzado la cifra de 1.041 millones de dólares (919,6 millones de euros) desde que debutó el pasado marzo.

A juicio de Scarlett Johansson (Viuda Negra), el arrollador triunfo de Marvel viene dado por la forma realista que tiene de representar a los protagonistas, pues hace que el público se sienta identificado con ellos.

"Los fans han crecido con los personajes de Marvel y sus películas les invitan a tener ese momento de reflexión en el que se dan cuenta de que los superhéroes son seres imperfectos, basados en personas reales", relata la actriz que tendrá una película en solitario como Viuda Negra próximamente.

Para Rudd, su papel de Ant-Man en las cintas de 2015 y 2018 es el arquetipo de lo que cuenta su compañera Johansson y es, precisamente, esa humanidad del Hombre Hormiga lo que más le gusta de interpretarlo.

"Me encanta representar a un tipo que tiene una serie de conflictos internos porque, por un lado, es algo reacio a ser un superhéroe, pero lo es y se va 'por trabajo' de la ciudad; y por otro, lo que realmente quiere es ser un buen padre y estar en casa con su hija", expresa.

Thor, Ant-Man y Viuda Negra son algunos de los Vengadores que intentarán "cueste lo que cueste" vencer a Thanos (Josh Brolin) en "Endgame" porque, como dicen en el tráiler, "se lo debemos a todos los que no están en esta habitación", en alusión a aquellos superhéroes que el villano convirtió en polvo en "Infinity War".

En este filme, dirigido también por los Russo, el Titán Loco de Marvel extinguió a la mitad de los seres de la galaxia tras reunir en su guantalete las seis Gemas del Infinito (Espacio, Tiempo, Alma, Poder, Mente y Realidad).

CIERRE DE UNA SAGA

El principio del fin que se gestó entonces en "Infinity War" culminará en "Endgame", una película que centra la atención en la parte más íntima de los Vengadores "originales" que han formado parte de la historia de Marvel desde sus inicios, según adelantaron los directores.

Estos son Capitán América (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) y Thor (Chris Hemsworth).

Este último quiso compartir con Efe algunas de las cosas que más le han entusiasmado de formar parte del universo ficticio desde que comenzó su interpretación en 2011 con el primer filme de "Thor".

"A lo largo de la franquicia, he tenido la posibilidad de reenfocar el personaje una y otra vez, de probar diferentes cosas y crear y explorar de forma creativa distintas versiones de él", cuenta.

No obstante, aunque Hemsworth destaca la fuerza, la nobleza y la abnegación que caracteriza a Thor, con lo que se queda de todos estos años es con su humor, sobre todo, "cuando sacas al superhéroe fuera de su contexto", recalca.