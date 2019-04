Cinco momentos de "Avengers: Endgame" que pasarán a la historia del MCU

Días después del estreno de "Avengers: Endgame" los fans aún no superan la pérdida de varios personajes. No obstante, lo mejor de la película va más allá de la tragedia de los que se fueron, sino en otras circunstancias que recopilamos a continuación. ADVERTENCIA: ESTE ARTÍCULO TIENE SPOILERS.

LAS DESPEDIDAS

No podemos empezar este artículo sin mencionar la partida de Iron Man (Robert Downey Jr.), Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Capitán América (Chris Evans). Los primeros habían hecho paces con su destino, pero aún así su final fue un ejercicio de contundencia narrativa. El último sobrevivió y, al viajar al pasado, se quedó con el amor de su vida. Envejeció en la época que le correspondía y, al llegar al presente, cedió su escudo a alguien más. Más de las lacrimógenas pérdidas en este articulo.

Nunca te olvidaremos, Tony Stark (Robert Sowney Jr.) (Foto: Avengers: Endgame / Marvel Studios) Marvel Studios

EL MARTILLO

No tenemos que haber visto "Avengers: Endgame" para saber que el Cap es alguien fiel a su palabra y está dispuesto a hacer "lo que sea necesario" por el bien de los demás; en resumen, un hombre de honor. Mientras en "Age of Ultron" Steve apenas y movió a Mjolnir, martillo de Thor que solo puede ser levantado por alguien "digno"; esta vez lo hizo y demostró no solo por qué es el centro moral del Universo Marvel, sino el (literal) relámpago del luz que la humanidad necesita para salir de sus momentos más oscuros.

Protagonistas de "Avengers: Endgame" le dicen no a los spoilers de esta manera. (Foto: Marvel Studios)

"A-FORCE"

Por primera vez, el MCU mostró un equipo formado solo por heroínas. Para poner a buen recaudo el guantelete del Infinito, Carol Danvers (Brie Larson) es escoltada por la Bruja Escarlata, Gamora, Nebula, Okoye, etc; replicando así algo como lo visto en el cómic "A-Force", realidad alternativa donde una sociedad de superhéroes es comandada principalmente por mujeres. EL MCU ha cambiado mucho desde que la primera heroína fuera representada solo como una "secretaria sexy" (en palabras de su actriz, Scarlett Johansson) y una escena como la de "Endgame" era muy necesaria. Más adelante esta semana, mi colega Patricia Castañeda ampliará esta idea en otro artículo.

Brie Larson es Captain Marvel en el MCU (Foto: Marvel Studios) Marvel Studios

ELEVADOR

En 2016 hubo un escándalo entre los seguidores del cómic "Capitán América", donde se revela que el personaje fue, desde niño, un miembro de Hydra; organización nazi. La explicación radicó en el Teseracto y, eventualmente, todo volvió a la normalidad. Pero el daño ya estaba hecho: nadie podía quitarse de la cabeza las cosas que hizo Steve con el símbolo de la calavera y las serpientes.

En "Avengers: Endgame", cuando viaja al pasado, el Cap tiene que convencer a los verdaderos miembros de Hydra de entregarle el cetro de Loki, que contiene la Gema de la Mente. La única forma de lograrlo es hacerse pasar por uno de ellos, susurrando un "hail hydra" recibido con sorpresa por los malos y con sonrisas en el cine. Y lo hace en un elevador, espacio donde años atrás protagonizó la pelea más intensa en toda la historia del MCU. Porque el Cap no solo gana batallas con los puños.

Steve Rogers en "Captain America: The Winter Soldier" (2011), donde enfrenta a la organización Hydra, que busca matar a miles de personas en simultáneo en todo el mundo. (Foto: Marvel) marvel

"EL TRASERO DE AMÉRICA"

No, incluir este momento no es broma. Durante años el cine de superhéroes se ha enfocado en complacer la mirada masculina tradicional, dejando a un lado la femenina; salvo los obligatorios momentos de héroes sin camisa. Con el chiste de la retaguardia del Cap, dignamente descrita por Scott Lang como el "trasero de América", esto cambia. Incluso el mismo Rogers, tradicionalmente estoico, no puede evitar admirar sus propios dotes luego de noquear a su yo del pasado; lo cual ofrece humor un personaje usualmente desprovisto del mismo (Hunter Harris de Vulture amplía este ASSunto).

DATO

"Avengers: Endgame" está disponible solo en cines. Al cierre de este artículo, lleva más de US$ 1200 millones en recaudación mundial.