"Avengers: Endgame": ¿por qué no tiene escenas post-créditos?

¿Por qué Avengers 4 Endgame no tiene escenas post-créditos? | Desde "Iron Man" (2008), el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) acostumbró a sus seguidores a las escenas post-créditos, esas secuencias adicionales que adelantan próximos eventos o que simplemente funcionan como bromas que los fans disfrutan sin importar si para verlas tienen que esperar varios minutos. Sin embargo, la tradición iniciada por la primera película de este universo fue cortada después de más de 20 películas, cuando "Avengers: Endgame" llegó a los cines.

Contra todo pronóstico, la película más grande del MCU no tiene ninguna escena post-créditos y para los directores Joe y Anthony Russo eso tiene una explicación.

“Nunca estuvo en las cartas. Se llamó ‘Endgame’ por una razón. Esto es todo. Este es el final. El libro está cerrado en este capítulo del universo de Marvel y se escribirá un nuevo libro”, señaló Joe Russo en USA Today.

Anthony Russo amplió en la misma entrevista que "Endgame" fue la primera película del MCU que hicieron sin pensar en el futuro y por eso no había cómo desarrollar una escena post-créditos. Según dijo, por el momento para el MCU “no hay futuro”, aunque eso no significa que no haya uno próximamente.

“Habrá un futuro, por su puesto, pero ya no es nuestra responsabilidad”, remarcó.

Si bien "Avengers: Endgame" no tiene escena post-créditos, sí incluye una última sorpresa, cuando cierta nota de audio se apodera de los últimos segundos de los créditos. A todas luces se escucha un golpe de metal contra metal, que según revelaron los mismos directores, se trata de los golpes del martillo de Tony Stark cuando fabricaba la armadura original de Iron Man. Es decir, el audio es un recordatorio de los inicios de la franquicia.

“En realidad solo es un homenaje, una especie de pequeño final del libro. Lo comenzó y lo terminó”, señaló Joe Russo.

El cineasta añadió que el ruido sirvió como un “eco del pasado” en lugar de un indicio del futuro del MCU.

"Avengers: Endgame" ya está en los cines del mundo.