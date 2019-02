"Avengers: Endgame": todo lo que se sabe hasta el momento de la película

"Avengers: Endgame" es probablemente el estreno más esperado del 2019. En este filme se verá el desenlace de los hechos que ocurrieron al final de "Avengers: Infinity War", taquillera historia en la que Thanos eliminó a la mitad del universo, incluyendo a algunos superhéroes.

Hasta el momento, se han presentado dos avances de lo que acontecerá en esta nueva película y sólo tienen imágenes de los primeros 15 a 20 minutos, pero muestran una gran parte de la trama. Por ejemplo, se puede ver a los superhéroes que sobrevivieron al chasquido de Thanos y se hace alusión a "un plan" para revertir el daño causado.

En el primer video, Iron Man (Robert Downey Jr.) aparece varado en el espacio con varios días sin comer y a solo 24 horas de que se quede sin oxígeno, por lo que tendría que ser rescatado por alguien. Se especula que su salvador sería Capitana Marvel (Brie Larson) o Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) como Rescue; sin embargo, no hay nada oficial hasta el momento.

Asimismo, en el primer clip se ve que los Avengers tienen un plan con el que intentarán revertir los hechos ocurridos en "Infinity War". "Avengers: Endgame" incluiría un guion bastante extenso con saltos en el tiempo y la incursión de los héroes en el mundo cuántico.

Por otro lado, un segundo adelanto se presentó durante el medio tiempo del Super Bowl el pasado domingo. El video, de apenas 30 segundos, muestra material inédito de la película, pero sin contexto, y por eso, los fanáticos ya empezaron a especular que sucederá con los héroes sobrevivientes.

En el adelanto, mientras Steve Rogers (Chris Evans) hace eco de su "not us" ("nosotros no"), el grupo de superhéroes camina por el que parece ser su centro de operaciones en New York; sin embargo, a primera vista no se distingue quienes son, pero con una captura de imagen se puede descifrar que se trata de Capitán América, Thor, Black Widow, Rocket Raccon, Ant Man, War Machine y Bruce Banner.

Para este entonces, Tony Stark todavía no habría sido rescatado y seguiría varado en el espacio; además, sorprende que Hawkeye (ya como Ronin) no aparece en la alineación. Se sabe que Natasha (Scarlett Johansson) se encontrará con él en alguna parte de la película, pero al parecer, aún no se habría decidido a volver con el equipo para luchar contra Thanos.

Se sabe que "Avengers 4" se encuentra en etapa de post producción y que tendrá una duración de tres horas, según revelaron sus directores, los hermanos Russo, quienes confirmaron a Collider que esta nueva película será la de mayor duración en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

"Todavía estamos en la marca de tres horas", dijo Joe Russo. Por su parte, Anthony Russo dijo que la película ha sido proyectada cuatro veces para el público con alentadores resultados. "En las tres primeras evaluaciones, ni una sola persona se levantó para ir al baño", aseguró.

Cabe señalar que con "Avengers: Endgame" culminará la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y, con ella, terminará la participación de varios superhéroes para dar paso a nuevos héroes.

Fecha de estreno de "Avengers: Endgame"

"Avengers: Endgame" estrenará el 26 de abril del año 2019 en Estados Unidos y probablemente un día antes en el Perú y otros territorios del mundo entero, como es habitual para las películas de este estilo.

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Perú: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Estados Unidos: 26 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en España: 26 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en México: 26 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Argentina: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Colombia: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Chile: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Bolivia: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Ecuador: 26 de abril de 2019

Fase 4 del MCU

Tras el final de "Avengers: Endgame" se cerrará la tercera etapa del UCM, por lo que ya se empiezan a revelar algunos detalles de la Fase 4 que tendría a Captain Marvel como la líder del equipo, tomando el lugar que dejarían Tony Stark y Steve Rogers.

El productor ejecutivo Jonathan Schwartz adelantó que al menos "Captain Marvel" plantará algunas "semillas" sobre adónde se dirigiría el UCM en los próximos años y sugirió que el arco "Secret Invasion", donde la raza alienígena Skrull se infiltra en la Tierra y suplanta a algunos superhéroes, podría ser una opción para el camino.