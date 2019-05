"Avengers Endgame": ¿el final de la película borró los eventos de "Agent Carter"?

"Avengers: Endgame" ha puesto en duda lo sucedido en Agent Carter, famosa serie producida por ABC Studios y Marvel Television. A pesar de que los shows de Marvel están técnicamente conectados con las películas, ambas producciones se posicionan de manera separada para no confundir a los fans.

Uno de estos programas destaca por continuar directamente lo sucedido en "Captain America: The First Avenger". Se trata de "Agent Carter", la serie protagonizada por Peggy Carter y como ella crea una gran organización que en el futuro se conocería como S.H.I.E.L.D.

Sin embargo, los recientes sucesos de la última película de Marvel Studios han puesto en duda la continuidad de la serie, o si quiera su relevancia en el enorme universo de entretenimiento que la compañía ha creado durante tantos años.

¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de "Avengers: Endgame", tanto de su argumento como del final de la película.

¿Qué pasó con Agent Carter luego de la decisión del Capitán América?

El final de "Avengers: Endgame" cierra un ciclo para el Capitán América. Como se vio en la película, Steve Rogers decide usar el viaje en el tiempo para regresar con el amor de su vida, Peggy Carter, y envejece viviendo la vida que Tony Stark siempre le reclamó que no había tenido.

Ante esto, muchos de los seguidores de las series de televisión de Marvel se han preguntado qué pasaría con "Agent Carter", la serie protagonizada por la misma agente, ahora que sí se encontró con Steve Rogers al final de todo y pudo tener la cita que pactaron hace tantos años.

Si bien es cierto que este encuentro fue uno de los más esperados por los fans de la compañía, ¿este encuentro elimina todos los eventos que sucedieron en la serie "Agent Carter"? Como se recuerda, el pensamiento de que Steve había muerto fue uno de los grandes impulsos que necesitó ella para fundar S.H.I.E.L.D.

¿La respuesta? Sí y no. Los viajes en el tiempo de los 'Vengadores' crearon múltiples realidades alternas en el tiempo en donde muchas de ellas no cambiaron prácticamente nada. No obstante, en la línea temporal donde Steve Rogers se quedó en el pasado si se eliminó todo lo que pasó en "Agent Carter".

Con esto, se preservan los acontecimientos que tuvieron lugar en la serie de televisión y también le da a los fans el cierre perfecto para Steve Rogers: una vida junto a la mujer que amaba y con la que nunca pudo cumplir su primer baile.