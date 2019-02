"Avengers: Endgame": la frase de 'despedida' de Tony Stark fue dicha antes en "Iron Man 2"

"Avengers: Endgame" presenta un futuro muy oscuro para los héroes más poderosos de Marvel Studios. La secuela de "Avengers: Infinity War" presentará a los Vengadores en una cruzada para revertir lo que hizo Thanos con el Guantelete y las Piedras del Infinito.

La película que marcará el final de la Fase 3 de Marvel Studios llegará el próximo 26 de abril y durante su primer tráiler se mostró cómo Tony Stark hacía su presunta última grabación de voz en vida mientras esperaba a que su oxígeno se acabara el día siguiente en la mañana.

Su mensaje es dirigido a Pepper Potts, la única mujer que logró controlar y ordenar la vida de Tony incluso cuando este sacrificaba todo con tal de salvar al mundo o protegerla. Al final, le dice "It’s always you" ("Siempre fuiste tú") antes de detener la grabación.

¿Suena familiar? Un usuario de Reddit ha puntualizado que esa frase ya la habría dicho Tony anteriormente en una de sus películas. La situación sucede durante "Iron Man 2", cuando Pepper Potts es ascendida a CEO de Industrias Stark por el mismo Tony.

En ese momento, cuando le comienza a decir todo lo positivo que ella puede lograr con la empresa, le dice la misma frase: "It's you. It’s always been you". Si bien es cierto que no calza perfectamente con lo que dice en el tráiler de "Endgame", el significado sigue siendo el mismo.

Ante esto, miles de cibernautas han comenzado a ver nuevamente las películas de Marvel Studios para encontrar alguna otra pista que conecte con los avances de "Avengers: Endgame". Esto se debe también a que el nombre de la película habría sido revelado en "Avengers: Age of Ultron", cuando se enfrentan contra esta inteligencia artificial y Tony menciona "That’s Endgame":

¿Será que Ultron volverá en "Avengers: Endgame"? ¿Pepper Potts tendrá un papel más importante en la última película de la Fase 3 de Marvel de lo que se cree? De momento, la compañía está esperando algún otro momento clave para liberar más material de la película, aunque lo más probable es que no se publique otro tráiler hasta después del estreno de "Captain Marvel".