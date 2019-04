"Avengers: Endgame": ¿cómo funciona el arma secreta de los 'Vengadores' contra Thanos?

Al final de "Avengers: Infinity War", Thanos utilizó el Guantelete del Infinito para desaparecer a la mitad de los seres vivos de todo el universo. Con ello, los Vengadores también se redujeron a la mitad, pero todo indicaba que durante "Avengers: Endgame" harían un último intento para recuperar a los caídos en la anterior película.

Ahora que ya se estrenó la penúltima película de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), por fin se reveló la gran arma secreta que los 'Vengadores' utilizaron para enfrentar nuevamente a Thanos. Pero… ¿cómo funciona y qué significa para el futuro?

¡Alerta! Más adelante en este artículo habrá spoilers de "Avengers: Endgame", ya sea a través de su historia, su final o los personajes que participaron en la nueva cinta de Marvel Studios.

¿Cómo funciona el viaje en el tiempo en "Avengers: Endgame"?

¿Qué pasó al final con Steve Rogers? (Foto: Avengers: Endgame / Marvel Studios) ¿Qué pasó al final con Steve Rogers? (Foto: Avengers: Endgame / Marvel Studios)

Luego de los eventos de "Avengers: Infinity War", los héroes se reunieron junto con Captain Marvel para encontrar a Thanos, algo que finalmente logran y Thor es el encargado de asesinarlo cortando su cabeza. Él no pudo aguantar la frustración al enterarse que las Gemas del Infinito habían sido destruidas y por ende no podrían devolver la vida a los desaparecidos.

Cinco años después, una rata permitió a Ant-Man volver a la realidad del Reino Cuántico. Él había estado atrapado allí durante media década, pero para él fueron como cinco minutos. Con esto en mente, al descubrir lo que sucedió con los habitantes de la tierra, les da la idea a los Vengadores para que viajen a través del tiempo y así revertir todo lo que pasó.

Gracias a la tecnología de Tony Stark, él logra crear una máquina del tiempo para que los Vengadores viajen a través del Reino Cuántico. Él solo tiene una condición: poder conservar la familia que había creado en esa línea temporal.

Su plan es un éxito, y en lugar de revertir el tiempo para que todo lo que pasó hace 5 años no suceda, en su lugar utilizan el Guantelete (también creado por Tony) y las Gemas del Infinito para devolver la vida en su época actual a todos los que desaparecieron bajo el chasquido de Thanos.

El viaje en el tiempo es un tema recurrente en las obras de ficción, y durante muchos años han sido también objeto de estudio por diferentes materias físicas, dando luz así a muchas teorías de viajes al pasado. ¿Bajo cuál de estas teorías se rige "Avengers: Endgame"?

The Ancient One (Doctor Strange) (Foto: Marvel Studios) The Ancient One (Doctor Strange) (Foto: Marvel Studios)

Los dos personajes que dan una pista sobre ello es Profesor Hulk, la conciencia combinada de Bruce Banner y Hulk, y The Ancient One en el 2012. Ambos concuerdan en que una vez que regresen al pasado, ellos no podrán cambiar nada sobre su presente, sino que en lugar de eso crearán una línea de tiempo alternativa con resultados muy desastrosos.

Gracias a los trajes cuánticos y el GPS de tiempo y espacio que había creado Tony Stark, todos ellos pudieron regresar a su propia versión del presente en lugar de la versión del presente que crearon temporalmente al robar las Gemas del Infinito del pasado.

Esto lo explica mejor The Ancient One al mostrarle una versión mágica de lo que sucedería si le daba la Gema del Tiempo. Como se vio en la película de Doctor Strange, si Steven no tuviera la Gema, Dormammu hubiera tomado control del universo entero. Robar las Gemas del Infinito significaba condenar las diferentes líneas temporales que se crearon a partir de ese momento, ¿cómo solucionarlo entonces?

La respuesta viene del mismo Hulk durante su conversación: ellos devolverían las Gemas del Infinito a los mismos lugares de donde las tomaron para así evitar la creación de universos paralelos y condenar unos para salvar otros.

¿Qué pasó con el Capitán América y Loki?

Loki escapó al utilizar el Teseracto para abrir un portal en el espacio (Foto: Marvel Studios) Loki escapó al utilizar el Teseracto para abrir un portal en el espacio (Foto: Marvel Studios)

Lastimosamente, la explicación no termina de cerrar completamente, ya que muchos han apuntado a que la creación de un universo paralelo comienza desde la mera aparición de los personajes del futuro en un tiempo del pasado.

Incluso considerando que esto no suceda, el fallo de Iron Man y Ant Man permitieron que Loki escapara con el Teseracto, creando así una línea temporal alternativa por ese error. ¿Será que en este nuevo universo Loki nunca murió y tampoco Thanos eliminó a la mitad del universo?

Además, existen muchos problemas con respecto al Capitán América ya que al final utilizó el viaje en el tiempo para quedarse en una línea temporal de donde no era, viviendo así la vida que nunca tuvo por quedarse congelado durante muchos años y haber vivido solo para luchar por sus ideales.

Se sabe que volvió a su misma línea temporal nuevamente gracias al GPS de Tony Stark, cerrando su ciclo como héroe entregando el manto del Capitán América a Falcon. Sin embargo, ¿esto también significa que ahora los Vengadores tendrán dos líneas temporales extras las cuales cuidar?

De momento es demasiado pronto para saber qué sucederá en el futuro del MCU o si siquiera estas líneas temporales serán consideradas dentro de estas u otras producciones de la compañía. Los fans más avezados se han aventurado a afirmar que será en esa línea temporal de Loki en donde se desarrollará la serie que prepara Disney+, aunque no hay nada dicho por Marvel Studios.