"Avengers: Endgame": Karen Gillan habló sobre su personaje en la película

Cada vez falta menos para el estreno mundial de la cinta "Avengers: Endgame". La película ya tuvo su premier oficial la noche del lunes, y durante esta, varios intérpretes del elenco revelaron datos del largometraje y cómo se sienten al concluir la saga de Marvel. Una de ellos fue Karen Gillan, quien interpreta a Nébula.

Muchas preguntas quedaron en el aire con "Infinity War" (2018)... la más importante es: ¿cómo revertir el daño que hizo Thanos? ¿Qué pasa con esos trillones de seres vivos en el universo que se hicieron polvo?



"No se trata de lo que perdimos, sino de lo que nos queda", dijo Tony Stark en el tráiler. "Si hay un pequeño chance de revertir esto, se lo debemos a quienes no están en esta habitación", indicó Viuda Negra.

En las tres horas que dura la película, muchas preguntas tendrán su respuesta... pero la idea no es revelar la trama.



Hay que destacar sí -sale en el tráiler- la importante adición de la aguerrida Capitana Marvel, interpretada por la ganadora del Oscar Brie Larson.



"No me tenían a mi", respondió la heroína con mucha la confianza cuando Bruce Banner se pregunta qué les dice que todo no terminará como antes.



Es obvio que la moral del grupo de poderosos está en el suelo... No la de Carol Danvers, cuyo filme sigue en cartelera y suma ya 400 millones de dólares en siete semanas.



Otro héroe que se une a la lucha por revertir las acciones del titán genocida es Ant-Man, encarnado por Paul Rudd, mientras que Nébula da un giro imprevisto en la trama.



"Mientras más larga la película, más larga la filmación y ésta fue muy larga. Pero fue maravilloso también porque pudimos finalmente tener mucho tiempo para explorar mi personaje", dijo a la AFP Karen Gillan, que interpreta a ese personaje.



La cuarta entrega de la franquicia se estrena esta semana en todo el mundo y su éxito de taquilla está más que garantizado: las páginas web de muchos cines colapsaron con la cantidad de usuarios tratando de conseguir un boleto en preventa.



La revista especializada Variety estima entre 200 y 260 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos y Canadá.



El cameo del fallecido Stan Lee fue confirmado y ¿qué hay del agente Nick Fury (Samuel L. Jackson), un personaje recurrente del universo Marvel? Hay que ver la película.

"Avengers: Endgame" llega a las salas nacionales el próximo 26 de abril. (Fuente: YouTube).

(Fuente: AFP)