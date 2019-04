"Avengers": Mark Ruffalo reveló el trágico final alternativo de Hulk en "Infinity War"

Sus infidencias en entrevistas le han valido el mote de 'El rey de los spoilers', es por ello que Mark Ruffalo ha grabado en el pasado más de una escena alternativa para "Avengers". En "Infinity War" ocurrió así y, en una reciente entrevista, cómo lo oscuro que se ponía el camino para Hulk.

En diálogo con "Comicbook", el actor contó que grabó una escena donde su personaje estaba destinado a desaparecer tras el chasquido de Thanos que eliminó a la mitad del universo.

"No lo supe hasta que vi la película… Rodé una escena donde desaparecía, y luego la otra donde no. Estaba bastante seguro de que iba a ser yo", admitió el actor Mark Ruffalo.

"Es como ‘Survivor’ (reality de supervivencia). Es como, ¿quién va a ser expulsado de la isla? Y probablemente debería haberlo hecho. Es como Project Runway (otro reality con diseñadores de moda)", agregó.

De hecho, Joe Russo, quien también fue entrevistado, también mencionó que "hay una razón por la que los seis Vengadores originales sobrevivieron", pero ni él ni su hermano, Anthony Russo, quisieron profundizar en lo que veremos en la película.

"No podemos entrar en demasiados detalles porque no vamos a hablar sobre a dónde va la historia desde aquí… Nuestras elecciones se basan en la historia. Se basa en el camino que estos personajes han recorrido, no solo en esta película, sino en todo el Universo Cinematográfico de Marvel hasta este punto porque, nuevamente, estas películas son la culminación", precisó Joe.

"Avengers: Endgame", cinta dirigida por Anthony y Joe Russo, marcará el final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y dará pie a un nuevo equipo de superhéroes. El estreno en el Perú está programado para el 25 de abril.