"Avengers: Endgame": ¿por qué Marvel Studios cambió al actor original de War Machine?

Durante la historia de Marvel Studios y sus más de 10 años de producción cinematográfica, la compañía ha cambiado a ciertos personajes que deberían haber estado hasta "Avengers: Endgame", el final de la Fase 3 del MCU. No obstante, por diferentes motivos, algunos actores prefirieron dar un paso al costado y cederles la oportunidad a otros colegas.

Este fue el caso de Terrence Howard y Don Cheadle. El primero de ellos se convirtió en James Rhodes para la primera película de Iron Man. Al final de la misma, se auguraba que ese personaje se convertiría en War Machine, un gran conocido miembro de los actuales Vengadores.

Sin embargo él dejó el puesto para la segunda película y fue Don Cheadle quien ocupó su lugar, mostrando uno de los cambios más repentinos que se vio en la pantalla grande para la compañía junto con el de Bruce Banner. ¿Qué pasó con Howard?

A pesar de los diferentes rumores sobre la salida del actor de la productora, este problema se siguió hablando durante muchos años, dando luz a la verdad que tanto Marvel Studios como Terrence Howard habían distorsionado para su beneficio.

Según la compañía, el actor había sido poco colaborativo con el desarrollo de Iron Man, por lo que buscaron un reemplazo para la segunda parte. Sin embargo, fue Howard quien reveló su verdad de todo el asunto, culpando al mismo Robert Downey Jr. del hecho:

"Resulta que la persona a la que ayudé a convertirse en Iron Man, cuando era el momento de preparar la segunda parte, tomó el dinero que se suponía era para mí y me empujó fuera." Comentó Howard en una entrevista. "Ellos vinieron a mí con la segunda y dijeron 'mira, te pagaremos un octavo de lo que teníamos acordado en tu contrato, porque creemos que la secuela será un éxito contigo o sin ti.' Entonces llamé a mi amigo, el mismo que ayudé a conseguir el primer trabajo, y no me regresó la llamada por 3 meses."

Luego de ese episodio, Cheadle reemplazó a Howard en Iron Man 2 y el resto es historia. En la última aparición del actor el domingo pasado en un evento para promocionar "Avengers: Endgame" en Los Ángeles, él tuvo un momento para hacer algunas bromas sobre el cambio físico que sufrió el personaje en el momento del reemplazo:

"Rhodey obviamente comenzó como un individuo de tono más claro", dijo Cheadle. "A medida que el personaje se oscureció y las cosas se volvieron más compactas, creo que hemos visto un crecimiento real del personaje. Él tiene sus piernas debajo de él, literalmente, y ha podido integrarse realmente al equipo y contribuir a él."