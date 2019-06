"Avengers: Endgame": ¿cuántos millones de dólares le falta para superar el récord de Avatar?

"Avengers: Endgame" tuvo uno de los mejores estrenos de Marvel Studios y de la historia, hasta tal punto que llegó a ocupar el segundo puesto como la película más taquillera de todos los tiempos, superando incluso a "Titanic", un clásico del cine que se estrenó en 1997.

Sin embargo, aún quedan algunos millones antes de alcanzar al rey definitivo: "Avatar". La película de James Cameron del 2009 fue toda una revolución para el séptimo arte, colocando las bases para toda una generación de futuros films de ciencia ficción.

Hasta el momento, según lo que reporta el portal de Box Office Mojo, "Avengers: Endgame" necesita poco más de 40 millones de dólares para superar a Avatar (exactamente 38 millones y un poco más), algo difícil de hacer si solo en pocos países la última película de Marvel Studios continúa en cartelera.

Pero la compañía no se ha quedado con los brazos cruzados, ya que recientemente se ha confirmado que "Avengers: Endgame" volverá a los cines de todo el mundo con una versión extendida de 6 minutos más que contiene tomas inéditas.

Las mismas no afectarán a la duración total de la película, sino serán proyectadas luego de los créditos. Con respecto al día, la fecha de re-estreno programada es el 28 de junio de 2019, un fin de semana (y lo que logre prolongarse) para superar a "Avatar".

¿Qué opinan los directores? A diferencia de lo que muchos creen, los Hermanos Russo no buscan a toda costa romper el récord de Avatar. De hecho, como uno de ellos admitió hace poco a MTV News, ni siquiera piensan en ello.

"Quiero decir, sé que suena muy sensacional y todo, pero trato de no enfocarme en eso porque incluso si no superamos a 'Avatar', no existe forma de que me arrepienta de nada asociado con esta película. Así que me niego siquiera a considerarlo, ¿sabes?" comentó Anthony Russo al medio.

Por su parte, Kevin Feige comentó lo siguiente: "Desde el principio, con Iron Man, todo lo que queríamos era contar historias que dieran vida a estos personajes en la pantalla grande, de la misma forma como lo experimentamos los fanáticos de los cómics. Hemos tenido tantos otros éxitos en este viaje que nos ha llevado al increíble resultado de "Avengers: Endgame", y el mismo se debe al gran apoyo de todos los fans, de nuestros directores, Anthony y Joe Russo, y los escritores Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes realmente trajeron esta historia a casa.

También estoy increíblemente agradecido por nuestro elenco y cineastas de todo el MCU y los que han trabajado tan duro para hacer de estas películas lo mejor que pueden ser, incluidos los increíbles equipos de Marvel Studios y Disney. Y, por supuesto, sin Stan Lee y Jack Kirby, nada de esto hubiera sido posible".