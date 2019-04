"Avengers: Endgame": un repaso a la carrera de Mark Ruffalo | FOTOS

A tan solo días del estreno de "Avengers: Endgame", hacemos una revisión de la carrera de Mark Ruffalo, el actor estadounidense, quien da vida al poderoso personaje de Hulk en la cinta del universo cinematográfico de Marvel.

El intérprete de 50 años tuvo su debut en la gran pantalla con la película de suspenso "Mirror, Mirror 2: Raven Dance" en 1994. Ruffalo también apareció en diversas obras de teatro, pero en más de una ocasión, él ha afirmado que el mundo teatral no le ayudaba a subsistir económicamente, por lo que tuvo que dedicarse a la labor de barman durante muchos años. "Fui barman durante mucho, mucho tiempo. A todas las personas se les debería exigir que en algún momento trabajen en algo relacionado al servicio al cliente. Aprendí muchas lecciones de vida", explicó.



Años más tarde, el artista tuvo pequeñas participaciones en películas como The Dentist (1996) o "Ride with the Devil" (1999) aclamado director Ang Lee.

A inicios del 2000, Ruffalo empezó a destacar en papeles más importantes con los filmes "XX/XY (2002) y "My Life Without Me" (2003) junto a la actriz Sarah Polley. A estos proyectos se suman otros como el clásico "13 Going On 30" (2004), cinta en la que destacó junto a Jennifer Garner y que esta semana celebró el aniversario número 15 de su estreno.

A modo de celebración, Ruffalo escribió en Instagram: "‪Feliz aniversario. Todavía sigue siendo una película tan dulce después de todos estos años. ¿Hacemos un remake? "13 Going On 51" podría ser. Descansa en paz, Gary Winick [el director de la película]".

ACTOR DE BATALLAS

A mediados del año 2002, Ruffalo fue diagnosticado con un tumor cerebral, motivo por el cual se le practicó una cirugía que tuvo como resultado un periodo de parálisis parcial de su rostro. Sin embargo, el actor pudo recuperarse de este suceso y volvió a la actuación.

"Fue un gran momento [sobre su participación en el filme 'The Last Castle']. Estaba con uno de mis héroes, Robert Redford. Era mi sueño para mí. Luego, descubrí que tenía un tumor cerebral y todo dio un giro", expresó.

FIGURA DE MARVEL

En el 2012, el intérprete y nominado al Óscar en tres oportunidades apareció por primera vez en una película de Marvel "The Avengers" como Bruce Banner/Hulk. En el 2013, Ruffalo tuvo una pequeña aparición con este personaje en el filme "Iron Man 3". Avengers: Age of Ultron (2015), "Thor: Ragnarok" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019) son otros de sus diversas participaciones en el universo cinematográfico de Marvel.

"Vengadores: Endgame" será estrenada a finales de abril a nivel mundial (Video: Marvel Studios)

El estreno de "Avengers: Endgame" está programado para el jueves 25 de abril en Perú.