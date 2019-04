"Avengers: Endgame" y "El rey león" lograrían récords para Disney

El capítulo final de una saga de superhéroes y la remake de un clásico de la pantalla grande podrían batir récords de taquilla durante la temporada de películas del verano boreal, que se espera esté dominada por Walt Disney Co.



"Avengers: Endgame" de los estudios Marvel, de Disney, da inicio el miércoles a un desfile de potenciales éxitos de taquilla de Hollywood y se espera que empiece con una explosión. Expertos de la industria dicen que "Endgame" probablemente será la principal apertura el fin de semana en Estados Unidos y Canadá.



Luego, en julio, una nueva versión del éxito de Disney "El Rey León" tiene posibilidades de destronar a "Avatar" como la película de mayor recaudación en la historia de Hollywood, según analistas de taquilla.



Esas películas y otras están dando a los dueños de las salas de cine la esperanza de un cambio después de un lento comienzo en 2019. Hasta el momento, las ventas de entradas están un 16 por ciento por debajo del año pasado, según la empresa de medición Comscore.



Los estudios solían reservar sus películas de grandes presupuestos para el verano, lo que la convierte en la temporada más lucrativa, pero ahora las distribuye a lo largo de todo el año.



"Conté más de 30 películas grandes para este año", dijo Adam Aron, presidente ejecutivo de AMC Entertainment, el mayor operador de cines del mundo. Aron dijo que ahora considera la temporada cinematográfica del verano boreal del "1 de marzo al 31 de diciembre".



Los posibles tanques incluyen a "Detective Pikachu" y "Godzilla: King of the Monsters" de Warner Bros, de AT&T Inc ; "The Secret Life of Pets 2" de Universal Pictures, de Comcast Corp, y la película de Sony Corp's "Spider-Man: Far from Home".



Pero la lista de Disney es vista como la más formidable. Otros estrenos de la compañía para 2019 incluyen "Toy Story 4", una remake de "Aladdin", "Frozen 2" y "Star Wars: The Rise of Skywalker".