"Avengers Endgame": directores insisten que Robert Downey Jr. merece un Oscar

¿Robert Downey Jr. será nominado al Oscar por "Avengers: Endgame"? Cualquier cosa puede ocurrir el próximo año y los directores de la cinta, Joe y Anthony Russo, esperan que el actor tenga una oportunidad de competir por la estatuilla.

En una reciente entrevista con The Daily Beast, Joe Russo sostuvo que el actor que interpreta a Tony Stark no solo merece una nominación, sino que también debería obtener una estatuilla por su trabajo.

“No hacemos películas para premios. Sí, hacer esto fue extremadamente difícil. Hicimos al mismo tiempo las dos películas más caras de la historia. Pero solo quiero levantarme por una cosa y ese es Robert Downey“, dijo Joe Russo.

“No sé si alguna vez he visto, en la historia del cine, una audiencia global reaccionar a una actuación como lo hicieron con Robert Downey en esa película. Había gente gritando en las salas de cine, hiperventilando. Quiero decir, esa es una actuación profunda, cuando puedes tocar audiencias de todo el mundo en ese grado. Nunca hemos visto algo así, y si eso no merece un Oscar, no sé qué otra cosa podría merecerlo“, añadió Russo.

A la fecha, ningún actor de Marvel Studios ha sido nominado, ni siquiera aquellos que formaron parte de “Black Panther”, la única película basada en superhéroes que logró una nominación a mejor película.

El único blockbusters que logró una nominación en categoría de “Mejor Actor” fue Johnny Depp por su trabajo en la primera entrega de “Piratas del Caribe”, pero ya han pasado más de 15 años desde entonces.