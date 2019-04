"Avengers: Endgame": ¿cómo Scarlett Johansson consiguió el papel de Black Widow?

"Avengers: Endgame" está próxima a estrenarse y los fanáticos se encuentran más que emocionados con esta película porque marcará el final de la Fase 3 de la exitosa franquicia, que comenzó hace más de 10 años con "Iron-Man" (2008), aunque también están tristes porque significaría el adiós para varios de los personajes que acompañaron esta era. De hecho, solo se salvarían unos pocos de los Avengers originales, entre ellos Natasha Romanoff, la Viuda Negra (Black Widow) interpretada por Scarlett Johansson.

Esta superheroína tendría al menos otra aventuras, ya que se ha confirmado que se hará una película en solitario de Black Widow, aunque del proyecto aún no se sabe mucho. Solo queda esperar hasta "Avenger: Endgame" para saber lo que el futuro le depara a la Viuda Negra después del chasquido de Thanos.

Por lo pronto, a días del estreno de "Endgame", te contamos cómo es que Scarlett Johansson fue elegida para interpretar a Viuda Negra de Marvel.

¿Cómo Scarlett Johansson consiguió el papel de Viuda Negra?

La primera aparición de Scarlett Johansson como Viuda Negra fue en "Iron Man 2" (2010) y desde ese momento, la actriz marcó cierta pauta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y hoy los fanáticos no pueden imaginar a otra actriz interpretando a Black Widow.

Pero el dato que te dejará sin palabras es que Johansson no fue la primera opción para ponerse en los zapatos de este personaje, sino la actriz Emily Blunt. Ella es muy conocida por su participación en la película "El diablo viste a la moda", "La chica del tren" y la reciente película "El regreso de Mary Poppins".



En su momento, Blunt aseguró que tuvo que abandonar el papel, ya que ella había firmado contrato para protagonizar la película "Los viajes de Gulliver" y los horarios no eran compatibles como para participar en ambos proyectos, pero también tuvo otra razón por la que dijo ¡mo! a la propuesta de Marvel.



“Generalmente, los papeles femeninos en las películas de superhéroes son desagradecidos: ella es la pobre novia mientras que los chicos van por ahí salvando el mundo. No hice los otros porque la parte no estaba muy bien o por calendario no era posible, pero estoy abierta a cualquier tipo de género si la parte correspondiente es divertida y diferente y un reto de alguna forma. Me encantaría hacer una película basada en cómics o de ciencia ficción que me sorprendiera. ¡Quizás necesito ser James Bond! Acabo de hacer 'Looper', porque es muy original e impresionante. El aspecto del viaje en el tiempo para visitar este mundo mayor, donde está el perdón de algo y tratar de ser más de lo que has sido”, comentó Emily en entrevista para el New York Magazine hace algunos años.



Por su parte, Scarlett Johansson comentó en una entrevista que de todos los papeles que ha protagonizado, el que más quiere es sin duda la Viuda Negra.



"Me gusta mucho interpretar a Natasha, interpretar a Black Widow. Ha sido un viaje interesante, tomar un personaje y hacerlo crecer a lo largo de estos años, pelar las capas hacia atrás y poder, como se hace en la vida, crecer con esta persona. Es un personaje que es realmente enigmático y tiene una historia de orígenes asombrosos, por lo que hay mucho que hacer ", comentó la actriz hace un tiempo con referencia a su papel.



Muy aparte de Emily Blunt, también existieron otras opciones de grandes actrices que pudieron haber interpretado a Black Widow. ¡Conócelas!

Angelina Jolie



Angelina Jolie fue una de las voceadas para interpretar a la Viuda Negra, ya que su interpretación como Lara Croft fue espectacular, pero por aquellos años, la actriz no estaba pasando por su mejor momento.



Jessica Biel



Jessica Biel siempre ha estado en la lista de Marvel desde que participó en una película que estuvo basada en un personaje de esta industria. Ella se hizo famosa por su papel en la cinta ‘‘La masacre de Texas”, en 2003.



Natalie Portman



Otra fuerte candidata fue Natalie Portman, por supuesto, ella saltó a la fama por su papel como Padme Amidala en las precuelas de "Star Wars", pero también fue parte del MCU, pero con una interpretación diferente: Jane Foster en "Thor" y "Thor: The Dark World".



Jessica Alba



Esta actriz no era ajena a las películas de superhéroes, ya que ella interpretó a Sue Storm en "Los cuatro fantásticos", pero finalmente decidió interpretar otros papeles.



Gemma Arterton



Su participación en la película "007: Quantum of Solace" la puso en el radar de Marvel, sin embargo, Scarlett Johansson aceptó el papel inmediatamente después de que Emily rechazara participar en "Iron Man 2".