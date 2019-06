Han pasado casi dos meses desde el estreno mundial de "Avengers: Endgame"; sin embargo, el filme todavía no ha podido superar a “Avatar” como el filme más taquillero de la historia. Por ello, Marvel Studios ha decidido echar mano de una conocida estrategia: relanzar la película con imágenes inéditas.

Según informó el portal especializado ComicBook, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que esta nueva oportunidad de "Avengers: Endgame" en el cine, contará con escenas que no se incluyeron en la primera entrega.

"Si te quedas y miras la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y algunas sorpresas. Que se mostrarán durante el próximo fin de semana", expresó el líder de Marvel Studios.

La noticia ha sido bien recibida por un gran número de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes aseguran que ahora tendrán la oportunidad de ver increíbles pasajes del filme que fueron descartados.

A propósito de este relanzamiento, a continuación señalaremos algunas de las escenas que no llegaron al corte final y fueron descartadas, pero que ahora sí podrían ser incluidas.

MORGAN STARK

Una de las escenas que se grabó y que finalmente no estuvo en "Avengers: Endgame" fue la interpretada por Katherine Langford, reconocida por “13 Reasons Why”, quien interpreta a una joven Morgan Stark, hija de Tony Stark (Iron-Man) y Pepper Potts.

Esta sería una de las imágenes eliminadas que podría aparecer en el relanzamiento de "Avengers: Endgame". (Foto: Netflix)

De acuerdo a los propios directores, ella aparecería tras el chasquido que realizó el superhéroe para vencer a Thanos, y conversaría con Tony para darle la tranquilidad de que estará bien.

DISCUSIÓN THOR Y VALKYRIE

Según relataron algunos de portales internacionales, una de las escenas eliminadas fue la discusión entre Thor y Valkyrie por saber lo que pasaría con su pueblo si el hijo de Odin moría en su enfrentamiento contra Thanos.

Esta sería una de las imágenes eliminadas que podría aparecer en el relanzamiento de "Avengers: Endgame". (Foto: Marvel Studios)

¿MORIRÁ OTRO VENGADOR?

Algunas teorías señalan que la nueva lucha contra Thanos no solo terminaría con la historia de Iron-Man, sino que cobraría una nueva víctima. Uno de los principales candidatos es el Capitán América, otro de los Vengadores originales que, al igual que todos los superhéroes, estaría dispuesto a dar su vida con tal de salvar la del universo.

Esta sería una de las imágenes eliminadas que podría aparecer en el relanzamiento de "Avengers: Endgame". (Foto: Marvel Studios)

EL PASADO DE GAMORA

Asimismo, una de las escenas más extensa que se agregaría sería un flashback de Gamora (Zoe Saldana). Luego que Thanos (Josh Brolin) obligó a confesar a Gamora que conocía el paradero de la Gema del Alma, él nos recuerda la etapa de la guerrera como soldado de su Orden Oscura.

Esta sería una de las imágenes eliminadas que podría aparecer en el relanzamiento de "Avengers: Endgame". (Foto: Marvel Studios)

DRAX Y STAR LORD DISCUTEN

Otra de las escenas que no llegó al clip final fue la discusión entre Drax (Dave Bautista) y Star Lord (Chris Pratt), quienes no pueden ponerse de acuerdo sobre quien tomaría el control de la nave en su viaje a Nowhere en busca de Thanos.

Esta sería una de las imágenes eliminadas que podría aparecer en el relanzamiento de "Avengers: Endgame". (Foto: Marvel Studios)

OTRO HOMENAJE A STAN LEE

El “padre de los superhéroes” siempre está presente en todo trabajo de Marvel Studios e incluso en “Avengers: Endgame” aparece uno de sus tradicionales cameos; sin embargo, para la versión extendida del filme, según Cinemark, aparecería un nuevo homenaje dedicado a Stan Lee.

“Después de los eventos de Infinity War, el universo está en ruinas. Los Vengadores se reúnen una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restablecer el orden en el universo. Incluye 7 minutos de contenido adicional y el tributo a Stan Lee”, reseña la sinopsis de la película en el sitio web de Cinemark.

De esta manera, “Avengers: Endgame” busca superar el récord que le pertenece a “Avatar” de James Cameron, la cual logró recaudar una fortuna de US$2 mil 788 millones, mientras que la cinta de los superhéroes de Marvel cuenta con US$ 2 mil 743.4 millones, según informa Box Office Mojo.