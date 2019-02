"Avengers: Endgame": ¿qué significa realmente para Tony Stark la salida de Gwyneth Paltrow?

Marvel Studios ha producido numerosas películas en los últimos años. El final de la Fase 3 de su universo cinematográfico llegará con "Avengers: Endgame", secuela de Infinity War, donde se revelará de una vez por todas qué harán los superhéroes de la compañía para superar a Thanos en una última batalla.

Como era de esperarse, este largometraje será la despedida de algunos actores del MCU, mientras el equipo restante se prepara para la siguiente fase de Marvel.



En ese marco, una actriz sorprendió a todo el mundo al anunciar su retiro, ya que muy pocos esperaban que su personaje sería una de las que dejarían el manto: Gwyneth Paltrow, mejor conocida como Pepper Potts.



En una entrevista con Variety, la actriz anunció oficialmente su retiro del MCU, mencionando que estaba muy agradecida por haber sido elegida para este rol hace más de una década.

"Lo que quiero decir, es que estoy un poco vieja para llevar un traje llegados a este punto," comentó. "Me siento muy afortunada de que lo hice, porque la verdad me convencieron. Era amiga de Jon Favreau. Fue una maravillosa experiencia hacer el primer 'Iron Man' y luego ver que tan importante se volvió para los fans" dijo Paltrow en la entrevista.

A pesar de sus palabras de despedida, Pepper no se separaría de forma definitiva de Marvel. "Me siento honrada de ser parte de algo que apasiona tanto a las personas. Por supuesto, si me dicen, ¿podrías volver por un día?, yo siempre estaré ahí cuando me necesiten."

Esto deja el camino abierto para que el personaje pueda volver a alguna producción de Marvel, solo que no con un contrato a tiempo completo sino como un pequeño cameo o flashback. Lastimosamente, esta declaración no confirma si Pepper sobrevivirá a "Avengers: Endgame" o si será el fin de ella e Iron Man.

¿Qué significa para Tony Stark la salida de Gwyneth Paltrow?

¿Qué significa que Pepper Potts no volverá para las próximas películas de Marvel Studios? Con la salida de Paltrow esta es la pregunta que muchos se han hecho. En este artículo se recopilarán algunas de las teorías más populares de "Avengers: Endgame" que podrían explicar esto.

1. Pepper Potts se sacrifica por Iron Man

"Avengers: Infinity War" dejó a los Vengadores en una posición muy complicada. La mitad de los seres vivos del universo desaparecieron, Tony Stark está perdido en el espacio, todos están perdiendo las esperanzas y Thanos sigue libre, en algún lugar viviendo una vida pacífica.

Ante esto, es de esperar que "Avengers: Endgame" utilice algún arma para derrotar al 'Titán Loco' y revertir lo que hizo, pero nada de esto será gratuito. Al igual que Thanos con la Gema del Alma, es muy probable que los superhéroes tengan que dar algo a cambio para tener una oportunidad contra él.

Aquí entra Pepper, la gran compañera de Iron Man. Ya se había filtrado que usará el traje de Rescue, pero no en qué contexto. Muchos apuntan que ella se unirá a los Vengadores para la batalla final o en la preparación de la misma, dando su vida para que Tony Stark no ofrezca la suya o la sacrifique en pos de un bien mayor.

2. Iron Man y Pepper Potts fallecen en la batalla final

Otra alternativa frente al sacrificio de algunos héroes. Se sabe que Tony no estaría completo sin Pepper, por lo que si esta última fallece o da su vida a cambio de una oportunidad, Iron Man haría exactamente lo mismo para no dejar ese sacrificio en vano.

Por otro lado, podría ser la decisión de ambos, dejarlo todo en la batalla final en un sacrificio en conjunto para no quedarse uno sin el otro. Ambos han tenido un largo trayecto en Marvel Studios, por lo que una despedida honorable es lo que más piden los fans para estos personajes.

3. Pepper se alejaría de la acción para dedicarse a su hijo

La opción más esperanzadora es que ambos salgan "ilesos" de los eventos de "Avengers: Endgame", luego de haber luchado mano a mano para traer paz al universo. Como se sabe, la pareja planea en algún momento tener un hijo, por lo que sus sueños podrían hacerse realidad luego de vencer a Thanos.

Ante esto, Pepper tendría que tomar la misma decisión que tomó la esposa de Hawkeye: dejar todo para proteger y cuidar a sus hijos. De ser este el caso, la salida de Gwyneth Paltrow se justificaría por este motivo.