"Avengers: Endgame" se une a la tradición de los pósters pintados a mano | FOTOS

ATENAS, 25 abr (Reuters) - El trabajo de la artista griega Virginia Axioti es visto por miles de personas cada semana, pero no tiene nada digital.



Como diseñadora de carteles pintados a mano que cuelgan sobre la entrada del cine Athinaion de Atenas para promocionar las últimas películas, la artista cuenta con una audiencia regular sin tener que acudir a internet.



Su último trabajo preparó el escenario para el estreno griego del miércoles por la noche de "Avengers: Endgame", de Marvel Studios, de Disney, la culminación de 22 filmes desde 2007, que podría batir récords globales de taquilla.



Realizar carteles pintados a mano sigue una tradición introducida en 1960 en el cine de 970 butacas, cuando fue fundado por el abuelo y el tío abuelo de Axioti. Es una de las salas más antiguas de la ciudad y la única que sigue realizando los pósters de las películas a mano.



"La diferencia más básica (con los pósters digitales) (...) es el toque humano. Se destaca, la mirada se mantiene en él (...) no es estático, es como algo vivo", dijo la artista de 41 años, ahora copropietaria del cine, a Reuters.



Aún así, la creación de un anuncio para la última película de Disney presentó un desafío particular debido a que cuenta con siete superhéroes en varias poses para acomodar.



"Me veo forzada a agregar más elementos de los que pondría (normalmente), lo que lo vuelve demasiado cargado para mi gusto, como si tuviera mucho ruido", dijo Axioti desde el estudio ubicado en su casa en un suburbio de Atenas, mientras agregaba color al cabello de Tony Stark, interpretado en la pantalla por Robert Downey Jr.



Axioti trabaja por turnos con Vassilis Dimitriou, un exboxeador que ha estado pintando para el Athinaion durante más de cuatro décadas.



La ubicación del cine en una concurrida intersección en el distrito Ampelokipoi de la ciudad garantiza una gran audiencia para su trabajo y les brinda a los transeúntes una oportunidad de escapismo, aunque sea breve, dijo.

Axioti, una graduada de bellas artes que también canta y pasa música, trabaja de tres a cuatro días en cada afiche y produce entre 20 y 25 por año. (Reporte de Renee Maltezou y Michele Kambas; Editado en español por Lucila Sigal)