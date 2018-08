Han pasado varios meses desde que Thanos acabó con la mitad del Universo en "Avengers: Infinity War". Dicha sorpresa estuvo cerca de arruinarse por obras de Mark Ruffalo, según se puede interpretar de una entrevista. Esta semana se confirmó vía YouTube lo cerca que estuvo de revelar el final antes de tiempo.

En entrevista con "Jimmy Kimmel Live!" (video disponible en su canal YouTube) el actor Don Cheadle, que interpretó a War Machine en "Avengers: Infinity War", confirmó que en la entrevista del evento D23 Mark Ruffalo estuvo a punto de contar el final. Para ser precisos, dio el spoiler a medias.

Como se recuerda, en dicha conversación con la prensa Mark Ruffalo dice que "las cosas no terminan bien para los héroes", tras lo cual Don Cheadle advierte a Ruffalo en tono de broma que se está sobrepasando, pero este último prosigue: "Espera a que veas la siguiente ("Avengers: Infinity War")... La mit... Todos mueren".

En el set de Jimmy Kimmel, el conductor le pregunta a Don Cheadle para confirmar lo ocurrido:

Jimmy Kimmel: ¿Mark, allí, revela el final de la película?

Don Cheadle: Bueno, sí.

JK: ¿Sabías que iba a hacer eso?

DC: Por supuesto que no sabía que iba a hacer eso, intenté detenerlo, lo viste. Yo dije 'no diría mucho'…

JK: Pero creo que todos pensaron que ustedes estaban bromeando cuando, en realidad, creo que estaban bromeando pero no estaban bromeando.

DC: Si escuchas con mucho cuidado, empezó a decir la verdad absoluta, y entonces intentó decir "todos" cuando casi dice "la mitad". ¡Él estropeó todo! (risas)

Las bromas contra Mark Ruffalo continuaron, pues Cheadle aseguró que la carrera del actor está "acabada": "Ya no puede hacer (declaraciones a la) prensa de ninguna película porque podría hablar de una película de Marvel, así que está acabado".

Hulk y War Machine volverán en "Avengers 4", a estrenarse en mayo del 2019, pues ambos héroes sobrevivieron al genocidio de Thanos (Josh Brolin). En las imágenes filtradas se aprecia que ellos pelearán junto a héroes como la Capitana Marvel, Iron Man, Nebula, Rocket, Thor, etc.