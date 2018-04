La última década el cine ha tenido más películas basadas en cómics que en cualquier otro momento de la historia. No obstante, ninguna de estas cintas ha incluido a tantos personajes de importancia como "Avengers: Infinity War", cuyo próximo estreno podría batir todos los récords de recaudación.

Es infaltable en el elenco de "Avengers: Infinity War" Iron Man (Robert Downey Jr.), personaje que dio inicio al llamado Universo Cinematográfico de Marvel en 2008 y que reapareció en otras películas de la saga en 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016.

De igual modo esta película será otra ocasión en la que veamos al Capitán América (Chris Evans), quien llegó a la saga en 2011 y que se convirtió en uno de los líderes del mundo heroico, no necesariamente por su fuerza, sino por su nobleza al momento de enfrentar la adversidad.

"Avengers: Infinity War" también contará con la mejor espía del mundo, Viuda Negra (Scarlett Johansson), quien ha pasado a la clandestinidad tras cambiar de bando en la "guerra civil" que enfrentó a Iron Man y el Capitán América. En la nueva película llega a Wakanda, hogar de Pantera Negra.

Pantera Negra (Chadwick Boseman) no es un simple héroe, pues también es el rey de Wakanda, el país más avanzado del mundo, pero también el más hermético. Este lugar pretendió ser solo una nación de pastores por siglos, pero la invasión de Thanos hará que todos los súbditos tomen las armas para defender el mundo.

"Avengers: Infinity War" incluirá a 23 héroes, entre ellos a Hawkeye (Jeremy Rener), ex agente de SHIELD experto en el manejo del arco y flecha. Su rol en la cinta no ha sido revelado. Es más, no aparece en ninguno de los tráilers. Los directores, no obstante, han confirmado que tendrá su propia misión.

DATO

"Avengers: Infinity War" se estrena el jueves 26 de abril en Perú, viernes 27 en Estados Unidos.

Más adelante este año Marvel Studios lanzará "Ant Man & The Wasp".