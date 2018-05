"Avengers: Infinity War" se convirtió en el estreno más exitoso de la historia del cine, logrando una recaudación de US$ 640,9 millones a nivel global. A nivel de EE.UU., la cinta logró una taquilla de US$ 258 millones, despojando del primer lugar histórico de ese país a "Star Wars: The Force Awakens".

Lejos de mostrar apatía por el récord de "Avengers: Infinity War", Lucasfilm, el estudio responsable de la franquicia de "Star Wars", envió un mensaje de felicitaciones a Marvel Studios por el logro conseguido.

La carta está firmada por la productora Kathleen Kennedy y aparece acompañanda de una imagen en la que Rey, protagonista de la actual trilogía de "Star Wars", cede su sable jedi a Iron Man. Esto es lo que señala el breve mensaje publicado en Instagram:

"Desde una galaxia muy, muy lejana... para los héroes más poderosos de la Tierra: ¡FELICITACIONES por la mejor semana de estreno de la historia!

¡De parte de Kathy y todos en Lucasfilm!

Una publicación compartida de Lucasfilm (@lucasfilm) el 30 Abr, 2018 a las 8:54 PDT

- MÁS DATOS -

Antes de la llegada de "Avengers: Infinity War", el anterior récord de un estreno a nivel mundial estaba en posesión de "Fate of the Furious", octava entrega de "Rápidos y furiosos", que recaudó 541,9 millones de dólares.