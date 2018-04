Esta semana el sitio web oficial de la serie de anime "My Hero Academia" anunció que tendrá una colaboración promocional con "Avengers: Infinity War", noticia que sorprendió a los fans de ambos universos de ficción.

El crossover se da tras el estreno del primer capítulo de la serie animada el sábado pasado. Se conoce que "My Hero Academia" tiene influencias de la cultura norteamericana del cómic, aunque siempre mantiene un espíritu japonés.

La noticia estuvo acompañada de un tráiler promocional de "Avengers: Infinity War", en el que Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo aparecen en un flashback cuando eran niños mientras ven por TV a los héroes de Marvel como modelos a seguir.

(Video: TOHO Animation)

Poco después, aparecieron tráilers promocionales dedicados a personajes de particulares de "My Hero Academia" en los que estos explican con qué héroes de Marvel se identifican.

Por ejemplo, Izuku señala que entiende los sentimientos del Capitán América y admira profundamente su inquebrantable sentido de la justicia. Paralelamente, Bakugo dice que Iron Man es un "viejo rico" que es también un genio y tiene –al igual que él– algo muy poderoso en la palma de sus manos.

Por su parte, Ochako Uraraka señala que Black Widow es la heroína de "Avengers: Infinity War" que más admira. Ochako resalta el dominio de las artes marciales de Natasha Romanoff y dice que aspira a convertirse en una mujer fuerte y hermosa como ella.

No se trata de la primera vez en la que "My Hero Academia" se vio relacionado con el cine occidental, pues Kohei Horikoshi, el creador del manga original, dibujó un afiche promocional para "Star Wars: The Last Jedi".