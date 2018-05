"Avengers: Infinity War" dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por tercer fin de semana consecutivo, tras recaudar US$ 61,8 millones, muy por encima de su competidoras, según las estimaciones de la industria publicadas el domingo.

La superproducción de Disney, en la que una colección de superhéreos de Marvel se unen para salvar al mundo de Thanos (Josh Brolin), ha acumulado durante tres fines de semana US$ 547,8 millones de dólares solo en Estados Unidos, según la firma especializada Exhibitor Relations.

Si a esta cifra se le suma lo que la cinta ha recaudado en todo el mundo, el total es superior a los US$ 1606 millones, convirtiéndose así en la quinta película más taquillera de la historia, superada por "Avatar" (puesto 1), "Titanic" (puesto 2), ""Star Wars: The Force Awakens" (puesto 3) y "Jurassic World" (puesto 4).

"Avengers: Infinity War" está protagonizado por Robert Downey Jr., como Iron Man; Benedict Cumberbatch, como Doctor Strange; Scarlett Johansson, como Black Widow, y Chris Hemsworth, como Thor.

A mucha distancia de "Avengers: Infinity War", en segunda posición está "Life of the Party", una comedia protagonizada por Melissa McCarthy, que recaudó US$ 18,5 millones en su primer fin de semana.

McCarthy, que coescribió el guión con el director Ben Falcon, interpreta a una madre recién divorciada que vuelve a la universidad para encontrarse en clase con su hija.

"Breakin In", thriller protagonizado por Gabrielle Union, aparece tercera con US$ 16,8 millones en su fin de semana de estreno. El sitio de internet Rotten Tomatos calificó a la película como "rutinaria, un thriller de acción desechable", aunque alabó el trabajo de Union como una madre que lucha para salvar a sus hijos de unos secuestradores.

"Overboard" cayó del segundo al cuarto puesto con US$ 10,1 millones en su segundo fin de semana. La nueva versión de Lionsgate, protagonizada por Anna Faris y Eugenio Debez, gira entorno a una madre soltera que convence a un playboy rico con amnesia de que están casados.

En el quinto puesto se ubicó el filme de Paramount de ciencia ficción "A Quiet Place", con US$ 6,4 millones. Un filme protagonizado por el actor y director John Krasinski y su esposa en la vida real, Emily Blunt, caracterizados como una pareja que lucha para proteger a su familia de unos alienígenas ciegos que siguen a sus presas por el sonido.

Los primeros 10 lugares se completan con:

6- "I Feel Pretty" (US$ 3,71 millones)



7- "Rampage" ( US$ 3,38 millones)



8- "Tully" (US$ 2,24 millones)



9- "Black Panther" (US$ 1,93 millones)



10- "RBG" (US$ 1,16 millones)