El Hollywood actual no piensa solo en películas taquilleras, sino en películas que puedan desencadenar universos cinematográficos, en franquicias de nunca acabar. Parte de esta forma de hacer negocios no solo implica crear expectativa en torno a los tráilers, sino al título de las cintas, como es el caso de la secuela de "Avengers: Infinity War".

Originalmente llamada "Avengers: Infinity War Part II", la esperada película tendrá otro título pues, de acuerdo a sus directores, su temática es distinta a la cinta taquillera que hoy se puede ver en todo el mundo. La pregunta no es si el título se revelará, sino cuándo.

—Dudas y predicciones—

Mientras los hermanos Joe y Anthony Russo han dicho que "Avengers: Forever" es el título más cercano que los fans han predicho sobre la cinta (otros son "Avengers: Disassembled" y "Avengers: The Thanos Imperative"); es más probable suponer cuándo se hará el anuncio.

Como referencia, Lucasfilm reveló que el título del Episodio VIII de "Star Wars" sería "The Last Jedi" en enero del 2017, poco menos de 12 meses meses antes del estreno mundial. Marvel Studios, que al igual que la franquicia espacial es propiedad de Disney, podría hacer la revelación en cualquier momento, pero no lo haría por lo menos hasta julio.

Además de que para entonces la película ya habrá cumplido 10 semanas en cartelera, cada una de las cuales le habrá generado más de US$ 1 millón en ingresos a Disney, del 19 al 22 de julio se desarrollará la San Diego Comic Con, el mayor evento dedicado a la cultura popular del mundo.

Marvel Studios ya dijo que no habrá anuncios de su Fase 4 de películas en el evento, pero no mencionó a la Fase 3. En julio, con todo el elenco en el tradicional panel del Hall H en el Centro de Convenciones de San Diego, lo más probable es que el título haga su debut internacional, donde también podría mostrarse el primer adelanto de la película, tal y como ocurrió con "Avengers: Infinity War".

DATO

Al cierre de este artículo, "Avengers: Infinity War" ha recaudado más de US$ 1100 millones en todo el mundo.