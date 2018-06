"Avengers: Infinity War" supera los US$ 2000 millones de recaudación

"Avengers: Infinity War" ya es la cuarta película más taquillera de la historia. El último lunes, la cinta de Marvel Studios recaudó US$ 921.000 adicionales, cifra que necesitaba para colarse en el top cuatro, con los clásicos "Avatar" y "Titanic".

Como reporta Forbes, "Avengers: Infinity War" había conseguido más de US$ 1.999.471.000 millones de dólares el lunes último, cifra que el martes llegó a los US$ 2.000.392.000 millones, con lo cual se acerca al tercer lugar, ocupado desde el 2015 por "Star Wars: The Force Awakens", que recaudó US$ 2.068.000.000 millones.

Todavía por un amplio margen, el primer y segundo lugar le pertenecen a "Avatar" (2009), que obtuvo más de US$ 2788 millones; mientras que "Titanic" alcanzó éxito similar con US$ 2187.5 millones. Ambas cintas fueron dirigidas por James Cameron.

Si bien la cinta ha sido un éxito global, en el mercado estadounidense no superó a "Black Panther", que es la cinta de superhéroes más vista de todas, superando incluso a la taquillera "The Avengers" (2012), también producida por Marvel Studios.

"Avengers: Infinity War" sigue la historia de cómo los Vengadores y Guardianes de la Galaxia unen fuerzas para enfrentar a Thanos (Josh Brolin), emperador espacial que planea utilizar las Gemas del Infinito para realizar el mayor genocidio en la historia del Universo.

DATO

"Avengers 4", secuela de "Avengers: Infinity War", llega a los cines de todo el mundo en mayo del 2019. La dirigen nuevamente los hermanos Joe y Anthony Russo.