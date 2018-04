"Avengers: Infinity War", la película más esperada de Marvel Studios en lo que resta del año, incluirá el mayor reto para sus personajes. Lo más probable es que no todos los héroes sobrevivan, incluyendo a quienes que han estado en la saga desde sus inicios hace una década.

En El Comercio hemos elaborado una encuesta para que selecciones cuál de los Vengadores no sobreviviría la lucha contra Thanos (Josh Brolin), extraterrestre de gran poder que llega a la Tierra para recolectar las Gemas del Infinito que le faltan.

En la encuesta hemos incluido solo a los personajes que recibieron el nombramiento oficial como miembros de los Vengadores, por ello no están el Doctor Strange, Hombre Hormiga, Black Panther o cualquiera de los Guardianes de la Galaxia. En cambio sí está Spiderman (Tom Holland), quien es nombrado por Iron Man en un spot para TV.

Y ahora que mencionamos al emblemático Iron Man (Robert Downey Jr.), quien ha sido la piedra angular de este universo cinematográfico desde el 2008, es posible no sobreviva a los acontecimientos de "Avengers: Infinity War", tal y como dan a entender los directores Joe y Anthony Russo.

En un teaser que los hermanos Russo revelaron en su cuenta Instagram, Iron Man aparece con el texto "nothing is infinite" ("nada es infinito"). Vale resaltar que Robert Downey Jr. no ha confirmado su salida del Universo Cinematográfico de Marvel y que tiene contrato hasta el 2019, cuando se estrene la cuarta parte de los Vengadores.

DATO

"Avengers: Infinity War" llega a los cines el jueves jueves 26 de abril en Perú, viernes 27 a Estados Unidos.