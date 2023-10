El año 2023 no ha sido del todo bueno para Marvel Studios y es que ninguna de sus películas (con excepción de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3) ha conseguido el impacto que esperaba Kevin Feige y la compañía, por lo que se espera que “Avengers: Secret Wars”, con la que finalizará la Fase 6, sirva como una especie de reinicio para todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Con grandes cambios, nuevos personajes, el regreso de algunos clásicos y un punto de partida más sólido, Kevin Feige apuntaría a captar nuevamente la atención del público a través de una especie de reinicio.

Joanna Robinson, autora del libro no oficial “MCU: The Reign of Marvel Studios”, fue la encargada de dar a conocer la información en una reciente declaración para el podcast “The Watch”, donde dijo que la intención de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sería reiniciar el Universo Cinematográfico de Marvel con “Avengers: Secret Wars”.

“Tenemos una cita de Kevin Feige en la que de alguna forma insinúa eso, que Secret Wars servirá como de reinicio suave para poder podar todo. No es por usar un término de Loki. Podarán todo lo que no funciona y mantendrán lo que funciona, o traerán de vuelta a gente que pensábamos que se habían ido para siempre”, resaltó Robinson.

De esta manera, un “reinicio suave” podría no solo significar el fin de producciones que no han tenido la acogida esperada, sino el regreso de personajes que captaron la atención de toda una generación. Además, no se puede descartar que también se para introducir a equipos que hasta el momento no han sido utilizados, tal es el caso de “Los 4 Fantásticos” y los “X-Men”.

Cabe señalar que en el mundo de los cómics los reinicios son más frecuentes de lo que se espera, ya que se deben controlar universos que se han vuelto demasiado complejos. El resultado a veces ha tenido mucho éxito. Ahora, Kevin Feige apunta a poner en práctica esta lección de los cómics de Marvel en el UCM.

