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'Toy Story 5' llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega | Foto: EFE / Disney (Captura) / Composición EC
'Toy Story 5' llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega | Foto: EFE / Disney (Captura) / Composición EC
Por Agencia EFE

Bad Bunny fue confirmado este martes por Disney y Pixar como parte del elenco de ‘Toy Story 5’, donde dará voz al personaje Pizza con Gafas de Sol.

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