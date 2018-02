BAFTA 2018: estrellas se lucieron en fiestas previas | FOTOS

Este domingo se desarrollará el BAFTA 2018, prestigioso galardón del Reino Unido que premia a lo mejor del cine. Antes del evento, diversos actores y actrices se dejaron ver en dos galas previas donde recibieron homenaje.

Uno de estos eventos fue la fiesta de nominados, a donde asistieron personalidades como Sam Rockwell, quien compite por la estatuilla de Mejor actor de reparto por su trabajo como un policía racista en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

También se dejó ver en el mismo evento Natalie Dormer, quien participó en la popular serie "Game of Thrones" de HBO, donde interpretó a la reina Margaery Tyrell.

Otra gala realizada previa al BAFTA fue la fiesta de Charles Finch y Chanel, donde asistieron los nominados a Mejor actor Timothée Chalamet y Daniel Kaluuya; que compiten respectivamente por las películas "Call Me By Your Name" y "Get Out".

La cinta más nominada en los BAFTA 2018 es "The Shape of Water" de Guillermo del Toro, con 12 postulaciones, seguida por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Darkest Hour", cada una con nueve.