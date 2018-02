BAFTA 2018: hora y canal para ver la premiación en vivo

Antes de conocerse a los ganadores del Oscar 2018, los BAFTA se entregarán en el Reino Unido, un prestigioso galardón que realiza varias ceremonias al año, donde la primera siempre se enfoca en el séptimo arte. La cita es el domingo 18 de enero.

BAFTA 2018: HORARIOS

Londres: 9:00 p.m.

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

CANALES

En el Reino Unido, los premios BAFTA 2018 serán transmitidos por el canal BBC One, mientras que en Latinoamérica el evento no tendrá emisión en directo. Eso sí, podrás ver el desfile de los actores por la alfombra roja en BBC News (así como en el canal oficial de Facebook).

Si deseas estar al tanto de quién ganó en cada categoría, revisa El Comercio a la hora indicada o los canales oficiales del BAFTA en redes sociales.

EMPATE DE GIGANTES

La ceremonia del BAFTA 2018 estará dominada por las películas "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh y "Darkest Hour" de Joe Wright, cada una de las cuales tiene nueve nominaciones, incluyendo Mejor película, Mejor película británica y Mejor fotografía.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" cuenta la historia de Mildred Hayes, madre indignada por la violación y muerte de su hija a manos de desconocidos. Ante la pérdida, manda a poner tres avisos donde reclama a la Policía por su trabajo aparentemente laxo.

Basada en hechos reales, "Darkest Hour" muestra los primeros días del gobierno de Winston Churchill (Gary Oldman), primer ministro británico durante la Segunda guerra Mundial. Él, quien ha buscado toda su vida ese trabajo, estará en una situación única en la historia de su país.

NOCHE DE ESTRELLAS

Como es de esperarse, grandes estrellas han confirmado su presencia en los BAFTA 2018, como es el caso de Thimothée Chalamet, protagonista de "Call me By Your Name", cuyo director, Luca Guadagnino, también se hará presente.

Lo mismo ocurrirá con Daniel Day Lewis, nominado por a Mejor actor por su trabajo en "Phantom Thread". De igual modo, asistirán personalidades como Octavia Spencer, Tessa Thompson, Frances McDormand, Daniel Kaluuya, Armando Iannucci, etc.