BAFTA 2019: Mahershala Ali se lleva el premio a Mejor actor secundario por "Green Book"

La 72 edición de los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) decidió otorgarle el premio a Mejor actor secundario a Mahershala Ali por su actuación en el film "Green Book".

Su papel como el pianista Don Shirley, le ha valido la preciada máscara dorada en una categoría en la que competía con Adam Driver ("BlackkKlansman"), Richard E Grant ("Can You Ever Forgive Me?"), Sam Rockwell ("Vice") y Timothee Chalamet ("Beautiful Boy").



► BAFTA 2019: conoce la lista completa de ganadores | EN VIVO

► BAFTA 2019: "Spider-Man: Into the Spider-Verse" es la Mejor película animada



Se trata del primer Bafta que recoge Ali, que ya estuvo nominado también como Mejor actor secundario en 2017 por "Moonlight", largometraje con el que ganó el Óscar.



Un emocionado Ali subió al atril para agradecer el galardón y opinó que se trata de algo "un poco surrealista" ser premiado por algo por lo que siente "mucha pasión".



Basada en una historia real, "Green Book", dirigida por Peter Farrelly, cuenta el viaje por el sur de Estados Unidos en los años sesenta del pianista negro Don Shirley con su chófer Tony Lip, a quien da vida Viggo Mortensen, nominado a Mejor actor.



El libro toma su nombre del "Libro Verde", una guía que indicaba entonces los pocos establecimientos en los que se aceptaba la entrada afroamericanos.



Agencia EFE.