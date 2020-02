La cinta surcoreana “Parasite”, de Bong Joon Ho, hizo buenos los pronósticos y se impuso hoy a “Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar, en el Bafta a mejor película de habla no inglesa.

"Parasite", que opta a cuatro premios en esta 73 edición de los Bafta, ya lleva dos, el de mejor guion original y ahora el de mejor película extranjera, frente a "Dolor y gloria"; "The Farewell", de Lulu Wang; "For Sama", de Waad al-Kateab, y "Portrait of a Lady on Fire", de Céline Sciamma.

“Gracias a todos, creo que todo nuestro equipo se merecía estar aquí hoy. Me gustaría también felicitar a todas las películas que han estado nominadas en esta categoría”, dijo el realizador al recoger el galardón.

“Esta película no hubiera sido posible sin todos los grandes actores que han participado en ella, que son los mejores de su generación”, agregó.

El filme se perfila así como el gran favorito para los Oscar, que se entregarán el próximo domingo en Los Ángeles (EE.UU.) y en los que se enfrentará de nuevo con “Dolor y gloria”.

Dos filmes que llevan todo el año batiéndose a duelo, empezando por el Festival de Cannes, donde ambos se estrenaron y en el que ya resultó ganador "Parasite", que se llevó la Palma de Oro.

También salió vencedor en los Globos de Oro y en los Oscar, además de estar nominada a mejor película internacional, optará a otras cinco estatuillas —mejor guion original, montaje, diseño de producción, dirección y mejor película—.

La película de Bong Joon Ho es una brillante mezcla de géneros que comienza como una comedia costumbrista de una familia que sobrevive a base de pequeños timos para luego girar a un tremendo thriller lleno de tensión.

Su originalidad y la maestría con la que el director coreano desarrolla la historia, junto a las fantásticas interpretaciones de todos los actores y el precioso escenario en el que se desarrolla -una laberíntica mansión de lujo- conquistaron a público y crítica desde su estreno en Cannes.