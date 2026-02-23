Tensión en los BAFTA 2026: Hombre con síndrome de Tourette lanza insultos racistas durante la gala

La gala de los Premios BAFTA 2026 vivió un momento de tensión cuando un invitado con síndrome de Tourette pronunció un insulto racista durante la ceremonia, generando una amplia reacción en redes y medios internacionales. El incidente ocurrió durante la presentación del premio a Mejores efectos visuales.

El polémico momento se dio cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo subieron al escenario para anunciar al ganador de la categoría. Fue entonces cuando John Davidson, activista afectado por el síndrome de Tourette y cuya vida inspiró el filme “I Swear”, uso la “N-Word”, palabra con connotación racista.

Este hecho llevó a Davidson a que abandone la sala y el presentador del evento, Alan Cumming, pidió comprensión por la situación y explicó al público que las exclamaciones del invitado eran síntomas involuntarios relacionados con su condición neurológica.

“El síndrome de Tourette es una discapacidad, y los tics que han oído esta noche son involuntarios: la persona aquejada de Tourette no tiene control sobre sus palabras… Nuestras disculpas si se sintieron sentido ofendidos esta noche”, dijo Cumming.

Tourette’s campaigner John Davidson shouted the N-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on stage at the BAFTA Film Awards



Host Alan Cumming thanked the audience for their understanding after several outbursts throughout the event https://t.co/h4Ekla5keG pic.twitter.com/8l6JLh6hHG — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 22, 2026

La cadena BBC, responsable de emitir la gala, también se disculpó por la difusión del lenguaje ofensivo. La emisora señaló que las palabras provinieron de tics involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y que no fueron intencionales.

Cabe resaltar que la BBC grabó la ceremonia con un retraso de varias horas y el polémico incidente no fue editado, quedando en la versión final emitida, hecho que provocó una ola de críticas por la gestión del contenido en vivo y la sensibilidad ante expresiones racistas incluso cuando son involuntarias.

A pesar de la controversia, la gala continuó y algunos filmes y actores destacaron en la noche de los BAFTA. Robert Aramayo, protagonista de “I Swear”, fue premiado como Mejor Actor, un momento que contrastó con el incidente y que puso el foco en las historias de superación que también estuvieron presentes en el evento.