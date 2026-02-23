Resumen

La BBC se disculpa por un incidente racista ocurrido durante la gala de premiación. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
La cadena británica BBC ha pedido disculpas este lunes por la gestión de un incidente ocurrido durante la retransmisión de los premios BAFTA, en la que un activista con síndrome de Tourette pronunció la palabra “nigger” (forma despectiva de “negro”).

