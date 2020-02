El estadounidense Brad Pitt se alzó este domingo, en la 73 edición de los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, con el Bafta a mejor actor de reparto por su actuación en "Once Upon a Time...in Hollywood".

Su papel en la cinta dirigida por Tarantino le ha valido la máscara dorada tras imponerse a Anthony Hopkins ("The Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci("The Irishman") y Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighbourhood").

El actor, que ya ha estado nominado en ocasiones a los galardones de la Academia Británica, también competirá por el Óscar a mejor actor de reparto con este mismo papel y hace un mes se hizo con el Globo de Oro por este papel.

Ubicada en Los Ángeles a finales de la década de 1970, "Once Upon in Time...in Hollywood" cuenta la historia Rick Dalton (DiCaprio) y su doble de acción (Pitt), quienes buscan su hueco en una industria que está viviendo sus últimos momentos de época dorada.

La película también opta a la máscara dorada en las categorías de mejor director y mejor actor (Leonardo DiCaprio), además de mejor actriz de reparto, al que optaba Margot Robbie, que ha perdido frente a Laura Dern (Marriage Story).