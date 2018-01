"The Handmaiden" del cineasta Chan-wook Park se convirtió en la primera película coreana de la historia en recibir una nominación para los premios BAFTA, los más importantes de la industria cinematográfica en el Reino Unido.

Ambientada en la época de ocupación japonesa en Corea, "The Handmaiden" cuenta la historia de una joven heredera de una fortuna, y la doncella contratada por un hombre que busca apoderarse de su riqueza.

El filme se basa en la novela "Fingersmith" de Sarah Waters es protagonizada por Min-hee Kim, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha y Jin-woong Jo.

La producción de Chan-wook Park es una de las cinco películas nominadas para el BAFTA en la categoría Mejor película de habla no inglesa. Otras nominadas son "Elle" de Paul Verhoeven (Francia), "First They Killed My Father" de Angelina Jolie (Camboya), "Loveless" de Andrey Zvyagintsev (Rusia) y "Salesman" de Asghar Farhadi (Irán).

Los BAFTA develaron el martes su lista completa de nominados para la ceremonia anual que celebra lo mejor de la industria del cine. La premiación se llevará a cabo en el Royal Albert Hall de Londres el próximo 18 de febrero.