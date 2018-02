El estadounidense Sam Rockwell ganó hoy en Londres el BAFTA a mejor actor secundario por su papel en la película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Rockwell, que en la cinta de Martin McDonagh da vida a Jason Dixon, se impuso en los BAFTA frente a Willem Dafoe ("The Florida Project"), Hugh Grant ("Paddington 2), Christopher Plummer ("All the Money in the World") y a su compañero de reparto Woody Harrelson.

"Ha sido un viaje mágico y nunca pensé que iba a estar aquí en Londres celebrando este premio. Estoy aquí porque mucha gente creyó en mí, incluso cuando yo mismo no lo hacía. Gracias a todos mis compañeros de reparto y al director de la película, estoy orgulloso de haber trabajado con él, me has cambiado la vida", dijo Rockwell tras recibir, de manos de la mexicana Lupita Nyong'o, el BAFTA.

"Gracias a la Academia Británica. Esto premio va para mi colega Alan Rickman (fallecido en 2016). Nos vemos en el bar", agregó el actor de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Este es el primer premio de la Academia británica que gana Sam Rockwell, quien el pasado mes de enero se hizo con el Globo de Oro en la categoría de mejor actor secundario y está nominado al Óscar en esta misma categoría. (EFE)