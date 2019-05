"Batman": estos son todos los actores que han interpretado al Caballero de la noche | FOTOS

El actor Robert Pattinson, recordado por su rol protagónico en la saga "Crepúsculo", está en boca de todos luego que se anunciara la posibilidad de que pueda vestir el traje del recordado superhéroe "Batman" en la próxima cinta de Matt Reeves que estrenará en 2021.

La noticia ha generado gran expectativa en los fanáticos del 'Hombre Murciélago' y del Universo DC, quienes ya han empezado a especular como se vería a Pattinson interpretando a "Batman".

De concretarse, Robert Pattinson, de 32 años, se convertiría en el actor más joven en interpretar al 'Caballero de la Noche' en la pantalla grande. Un gran mérito en su carrera; sin embargo, detrás existe una larga lista de artistas que anteriormente utilizaron el mítico traje.

A continuación, mencionaremos a los actores que han interpretado a "Batman" en las diversas producciones que se han realizado:

Lewis G. Wilson (1943)

Él fue el primer actor en la historia que interpretó al popular 'Hombre Murciélago' en 1943. La primera aparición de "Batman" se dio para una serie cinematográfica de 15 capítulos en la que también aparecía Robin -interpretado por Douglas Croft- y ambos se enfrentan a un científico loco conocido como Dr. Daka.

Robert Lowery (1949)

Robert Lowery fue el segundo actor en dar vida al 'Caballero de la Noche' para una segunda serie cinematográfica –también de 15 capítulos-, pero en esta oportunidad el proyecto contó con un elenco más amplio en comparación a la primera entrega. Robert Lowery interpretó a "Batman" por un año y su actuación fue bien aceptada por la crítica.

Adam West (1966)

Adam West es considerado como el "Batman" por excelencia de la televisión. Él protagonizó la primera serie a color del 'Hombre Murciélago', la cual constó de 120 episodios. Esta producción le valió la fama a nivel mundial. Asimismo, el actor también fue el primero en interpretar al 'Caballero de la Noche' en la pantalla grande con la cinta "Batman: La película" (1966). Falleció a los 88 años, después de "una breve, pero valiente batalla contra la leucemia", según contó su publicista.

Michael Keaton (1989)

Fue elegido para dar vida a Bruce Wayne en la cinta de "Batman" de 1989, producción que estuvo dirigida por Tim Burton y realizada por la franquicia de Warner Bros. En la película, Keaton compartió roles con Jack Nicholson, quien interpretó a ‘The Joker’. La actuación del actor fue tan bien aceptada que se repitió la fórmula en "Batman Returns" (1992), en la que Keaton regresaba como el 'Caballero de la Noche' y se enfrenta al 'Pingüino' interpretado por Danny DeVito.

Val Kilmer (1995)

El actor Val Kilmer fue el encargado de dar vida a "Batman" en la cinta "Batman Forever" (1995). Pese a la fama del personaje, su actuación no fue bien aceptada por los fanáticos del héroe, convirtiendo a la película en la de menor éxito a comparación de sus antecesoras. Por su parte, el artista dijo que no haría una segunda cinta como el 'Hombre Murciélago' ya que no quería ser encasillado con un solo personaje.

George Clooney (1997)

El actor George Clooney se encontraba en una etapa muy buena de su carrera actoral cuando aceptó interpretar a "Batman" en la película "Batman & Robin"; sin embargo, pese a que tuvo todo para triunfar, su participación no convenció a los críticos ni a los fanáticos del héroe. Por si fuera poco, "Batman & Robin" fue elegida entre las 50 peores películas de la historia, y la interpretación de Clooney pasó al olvido.

Bruce Thomas (2000)

La interpretación de Bruce Thomas como "Batman" fue otra de las que pasó desapercibida, esto debido a que el actor dio vida al héroe de ciudad Gótica en una serie de comerciales para la promoción del OnStar de la marca General Motors, los cuales se emitieron entre los años 2000 y 2002.

Christian Bale (2005)

Christian Bale es uno de los actores que más veces ha interpretado a "Batman" en películas que lo catapultaron a la fama. Él interpretó al 'Caballero de la Noche' en los filmes "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) y "The Dark Knight Rises" (2012), las cuales son consideradas de las mejores cintas del héroe que se han realizado hasta ahora.

Ben Affleck (2016)

Ben Affleck es el último en dar vida a "Batman". Una de sus últimas apariciones fue en "Batman vs Superman: Dawn of Justice" (2016); sin embargo, su trabajo no logró convencer a los críticos y la película fue nominada a lo peor de la industria en ese año. En 2017, el actor volvió a ponerse el traje para la cinta "Justice League", luego tuvo que dejarlo tras sus constantes problemas con el alcohol.