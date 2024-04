Superman verá la luz en cines el 11 de julio de 2025. Y su director, además de guionista, James Gunn, ha salido a la palestra para responder si Batman estará o no presente en la película con la que relanzará al hombre de acero en la gran pantalla.

Hace tan solo unas semanas, Gunn, aseguraba que la producción de la cinta iba viento en popa. Pero no solo eso, además, también confirmó, que prácticamente, ya tenía casi por completo a su reparto.

Es por lo que muchos, barajaron la posibilidad de que el máximo responsable del actual Universo Cinematográfico DC incluyese a Bruce Wayne en la trama de Superman. Y, de hecho, sería algo digno de celebración para los fans que el caballero oscuro acompañase al hombre de acero en el filme.

Tanto es así, que no hace mucho, Gunn salió a desmentir recientemente los rumores que situaban a Ryan Gosling como Batman en la película. Sin embargo, cuándo un seguidor le preguntó al propio Gunn sobre esto mismo en su cuenta de Threads, su respuesta fue tan contundente como aclaratoria.

“No está en el guion”, se pronunció Gunn. De esta manera, llana y tajante, el cineasta asegura que el cruzado de la capa no acompañará al hombre de acero encarnado por David Corenswet en Superman antes de protagonizar su propia película, Batman: The Brave and The Bold, que aún sin fecha de estreno prevista, estará dirigida por Andy Muschietti.

Es más, el hecho de que el guardián de Gotham no aparezca en la cinta permitirá brillar con más fuerza a otros héroes del Universo DC, como Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), o Hawkgirl (Isabella Merced), que sí acompañarán al Último hijo de Krypton en la película. Aunque, no será los únicos, junto a ellos también estarán Anthony Carrigan como Metamorpho y Edie Gathegi como Mr. Terrific.

Con información de Europa Press

Shakira recibe cartas de sus hijos