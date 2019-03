¿Quién mató a los padres de Bruce Wayne? Así nació Batman, el "Caballero de la Noche"

Era una noche oscura. La familia Wayne conformada por Thomas y Martha Wayne junto a su hijo Bruce salían de ver una película y decidieron acortar camino a través de un callejón oscuro. De pronto, un criminal los asalta, pero los adultos ofrecen resistencia y son asesinados sin piedad. El joven Bruce Wayne presencia la muerte de sus padres, jurando limpiar la ciudad de toda inseguridad y el resto es historia.

Así nació Batman, el "Caballero de la Noche". Su historia de origen se ha mantenido casi igual a lo largo de los más de 80 años desde la creación del personaje, cambiando pocas veces para contar una historia original en algún cómic experimental o como parte de algún reinicio de su universo.

Este evento sin duda es considerado como uno de los más importantes de todo el universo de DC Comics, además de ser el origen de su más popular personaje. A pesar de que los padres de que Thomas y Martha Wayne tengan algo de crédito, no hay duda de que el criminal que los asesinó es la principal razón de la creación de Batman.

Sin él, no habría razón para que Bruce Wayne le declare la guerra a los criminales de Ciudad Gótica, no tendría necesidad de convertirse en el mejor detective del mundo, ni entrenar en artes marciales o estudiar criminalística, y por supuesto no existiría el Batimóvil. Batman no existiría, y todo lo inició un desesperado criminal llamado Joe Chill.

Joe Chill mató a los padres de Bruce Wayne

"El origen de Batman" contaría la historia de lo que sucedió esa noche con Bruce Wayne (Foto: DC Comics) "El origen de Batman" contaría la historia de lo que sucedió esa noche con Bruce Wayne (Foto: DC Comics)

Viajando un poco al pasado, sus seguidores se sorprendieron de que los creadores de Batman esperaron hasta 1948 para revelar el origen de Joe Chill. Fue después de seis meses desde su primera aparición en "Detective Comics #33" que tuvo una historia, aunque pasarían ocho largos años antes de que él siquiera tenga un nombre.

Fue en "Batman #47" cuando Bill Finger y Bob Kane, los creadores originales del Hombre Murciélago, se dieron el trabajo de presentar "El Origen de Batman". Este cómic explica que Batman encontró a una compañía fraudulenta de tractores que transportaba criminales a las fronteras de las líneas estatales.

El dueño de esta empresa era Joe Chill, y cuando Bruce Wayne observa su rostro, reconoce automáticamente al hombre que disparó a sus padres tantos años atrás. En lugar de entregarlo a la justicia, él decide enfrentarlo y revelarle su verdadera identidad haciendo que confiese su crimen.

Joe decide escapar luego de procesar todo lo que significó su asalto a la familia Wayne, y pide ayuda a tres secuaces que estaban en otra habitación. Sin embargo, al hacerlo también tuvo que revelar que él era el responsable de la creación del más grande luchador de criminales del mundo. Sus ansiosos y enojados camaradas deciden no escuchar más de él y lo acribillan antes de que pueda decir cuál era la identidad de Batman.

De esta manera, Joe Chill fue introducido al mundo del "Hombre Murciélago", revelando uno de los grandes misterios de Batman y cerrando el caso del asesinato de la familia Wayne para siempre… o eso fue lo que se pensó en ese momento.

Mrs. Chilton y su giro inesperado

Mrs. Chilton descubriendo la verdad de lo que sucedió con sus hijos (Foto: DC Comics) Mrs. Chilton descubriendo la verdad de lo que sucedió con sus hijos (Foto: DC Comics)

Todo dio un giro inesperado en 1969 con el cómic "Batman #208" titulado "¿Quién es la mujer más importante en la vida de Batman?". En él, se introdujo a Mrs. Chilton, una mujer muy cariñosa que agregaría un dato interesante a la historia de Joe Chill y del mismísimo Batman.

En la Edad de Plata de los cómics, se explicó que el joven Bruce Wayne creció con su tío Phillip, un hombre de negocios que viajaba por el mundo, dándole el conocimiento de diferentes culturas que necesitaba Bruce en ese momento.

No obstante, la educación real de Bruce cayó bajo el ama de llaves de su tío, la señora Chilton, un personaje tan amable que supo guiar a un enojado huérfano para que pueda educarse sin problemas. Fue tal su conexión que se refirió a ella como "Mamá Chilton".

El giro que nadie esperó en ese momento, fue que mamá Chilton tuvo dos hijos, que lastimosamente crecieron para caer en la vida criminal. Uno de ellos fue el joven Joe, que cambió su apellido a "Chill" para tener un alias más atractivo.

Por si fuera poco, ella sabía que Joe había asesinado a los padres de Bruce, además de conocer luego que el niño que crio se convirtió en Batman. El único que no sabía de todo esto era el mismo Bruce. Luego, también se revelaría que su otro hijo había fallecido mientras luchaba contra Batman en una publicación de "Brave and the Bold".

Lew Moxon sería el verdadero responsable

Lew Moxon sería el actor intelectual del asesinato de los padres de Bruce Wayne (Foto: DC Comics) Lew Moxon sería el actor intelectual del asesinato de los padres de Bruce Wayne (Foto: DC Comics)

La historia volvería a dar un giro inesperado cuando se empezó a comentar que Joe Chill no había sido el verdadero asesino de los Wayne. Sí, él jaló el gatillo del arma que acabó con sus vidas, pero en realidad era un simple criminal menor. Al parecer, él seguía las órdenes de Lew Moxon, un jefe de la mafia.

En "Detective Comics #235", Moxon fue herido por la policía cuando huía de una escena del crimen. Sus hombres lo llevaron a una fiesta de disfraces de la alta sociedad para buscar un cirujano, y lo encontraron: Thomas Wayne, que estaba vestido como un murciélago.

Sin embargo, Thomas dejó de lado su juramento hipocrático de lado y entregó los criminales a la policía. Desde entonces, Moxon juró vengarse de él y cuando salió de la cárcel contrató a Joe Chill para que cometa el crimen, pensando que todo se enterraría en esa calle oscura.

Lo raro de esta historia es que el jefe de la mafia tenía amnesia y no recordaba lo que hizo. Solo cuando Bruce se puso el traje de gala que usó su padre ese día, Moxon comenzó a recordar, poniéndose histérico por la visión. Fue tanta su desesperación, que corrió hacia la calle para finalmente ser atropellado por un camión, concluyendo de una vez por todas a la historia del asesinato de los Wayne.

El verdadero responsable de todo: Booster Gold

Booster Gold es un viajero del tiempo que quiso darle un "regalo" a Batman. Todo se salió de control (Foto: DC Comics) Booster Gold es un viajero del tiempo que quiso darle un "regalo" a Batman. Todo se salió de control (Foto: DC Comics)

O al menos por ese momento, ya que DC Comics siguió agregando más datos de esa noche y hasta reinició los acontecimientos en un momento (Zero Hour) eliminando todo rastro de existencia de Joe Chill, presentando ese hecho como un acto al azar de violencia de un desconocido autor cuyo crimen nunca se resolvió.

El último giro presentado en los cómics de DC fue en el 2018 durante los eventos de "The Gift", cuando Booster Gold decide hacerle un último regalo a Batman evitando que sus padres mueran en ese callejón. El resultado fue mucho peor de lo esperado, y el actual Bruce lo secuestra para poder viajar en el tiempo y así asesinar a Catwoman y Batman, quien en ese tiempo era Dick Grayson.

No obstante, este regresa hasta el momento del asesinato de sus padres para corregir su error, solo para encontrar a otro Booster y los tres se enfrascan en una lucha que termina con un disparo matando al recién llegado.

Al escuchar la bala, los Wayne deciden ir por otro lado justo al callejón que los llevaría a su destino original a manos de Joe Chill. Al escuchar las balas, Bruce se asoma desde el techo y ve a sus padres muertos junto a su versión del pasado traumatizado. No soporta lo que ve y finalmente se dispara.

La conclusión de esta historia se da con Booster llegando al presente y contándole todo a Batman y Catwoman, dando a entender que no debería haber interferido con la línea temporal y revelando que fue él el verdadero responsable de que Thomas y Martha Wayne se desvíen hacia ese callejón, respondiendo la última pregunta que tenían los fans de qué hacía la familia Wayne caminando por una calle oscura si eran lo suficientemente ricos para ir en auto o tomar un taxi.