"Batwoman": Ruby Rose deja Twitter tras ataques sufridos al ser elegida como heroína

Fue hace unos meses que Stephen Amell, actor de "Arrow", anunció la llegada a la serie de "Batwoman". Recientemente se anunció que sería la actriz Ruby Rose la que encarnaría en papel de la heroída de DC.



Todo indica que los fanáticos de la serie no están felices con que Rose interprete a 'Batwoman. La actriz de 'Orange Is the New Black' decidió cerrar su cuenta de Twitter ante los constantes ataques recibidos.



Ante de cerrar su cuenta de Twitter, Ruby Rose envió un último mensaje: "¿De dónde narices viene el 'Ruby no es lesbiana, por lo tanto, no puede ser batwoman'? Es la cosa más graciosa y ridícula que he leído jamás. Salí del armario a los 12 años, y durante los últimos cinco he tenido que lidiar con comentarios que dicen 'ella es demasiado gay'. ¿Cómo le dan vuelta al asunto? Yo no he cambiado".



Ruby Rose se una a la lista de actores que tuvieron que abandonar sus redes sociales debido a los constantes ataques recibido por grupos de personas. Como se recuerda, Kelly Marie Tran, actriz de "Star Wars: The last jedi", dejó su redes por el acoso de los fanáticos de las saga que indicaban que tuvo un papel atroz.



La actriz Ruby Rose interpretará a Kate Kane, una superheroína lesbiana, cuyo único propósito es combatir el crimen de Gotham. La llegada de "Batwoman" al Arrowverse está previsto para el crossover que tendrá lugar en diciembre del 2018.



Como se recuerda, Ruby Rose anunció que interpretaría a "Batwoman" desde su cuenta personal de Instagram donde publicó una fotografía suya al lado de la heroína del universo de DC.



"La Bat (woman) llegó y estoy más que emocionada y honrada. También soy un desastre emocional... porque este es un sueño de la infancia. Esto es algo que habría muerto por ver en la televisión cuando era una joven miembro de la comunidad LGBT que nunca había sentido representación en la televisión y se sentía sola y diferente. Gracias a todos. Gracias, Dios", comentó Ruby Rose en dicha publicación.