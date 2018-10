"Beautiful Boy": la nueva película de Timothee Chalamet | VIDEO

Una familia que lucha contra la adicción a las drogas es el foco del nuevo drama de Steve Carell y Timothee Chalamet "Beautiful Boy", que retrata la historia de un padre y un hijo que intentan superar el problema durante años a partir de una historia real.

Conocido por comedias como "Anchorman" y "The 40-Old-Virgin", así como por el oscuro "Foxcatcher", Carell interpreta al escritor estadounidense de la vida real David Sheff en la película, que se basa en las memorias de Sheff y su hijo Nic.



La película dura y, a veces, lacrimógena, cuenta la batalla del personaje de Carell cuando Nic, un entusiasta lector y escritor con un futuro prometedor en la universidad, se vuelve adicto a las drogas, incluida la metanfetamina, busca rehabilitarse y recae repetidamente.



"Me identifiqué con el miedo de un padre", dijo Carell, quien tiene dos hijos, en el estreno de la película en el Festival de Cine de Londres BFI el sábado.



"Creo que es relevante, es muy oportuno, es una epidemia ... espero que la gente se dé cuenta ... que la adicción ... tiene todo tipo de estigmas que no debería tener", agregó.



Chalamet, quien fue nominado a un Oscar este año por "Call Me by Your Name", interpreta al joven Nic, quien experimenta profundos vaivenes emocionales como consecuencia de su adicción.



"Hay cierta idea de que los adictos a las drogas o la adicción no pueden afectar a tu familia ni a uno mismo cuando la realidad es que es una enfermedad muy humana, que no discrimina" dijo Chalamet.



El joven de 22 años fue recibido por seguidores que lo vitoreaban cuando llegó a Leicester Square, en la capital británica, y algunos incluso le dieron regalos como libros y calcetines sobre la alfombra roja.



"Es genial, me siento lleno de gratitud", expresó.