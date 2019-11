Ben Affleck dirigirá la película “King Leopold’s Ghost” sobre las personas que desvelaron las atrocidades del rey Leopoldo II de Bélgica (1835-1909) en el Congo y las masacres que se llevaron a cabo en ese país africano, informó Deadline.

Farhad Safinia, guionista de "Apocalypto" (2006), se encargará de escribir esta cinta dramática que contará, entre sus productores, con Affleck y Martin Scorsese.

La película se basará en el libro "King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa", de Adam Hochschild, y contará la resistencia de los congoleños frente a las fuerzas belgas y los esfuerzos de un grupo de personas por revelar los gravísimos crímenes que se cometían en el Congo por parte de quienes solo querían aprovecharse de sus ricos recursos naturales.

Affleck conoce bien la historia de la República Democrática del Congo ya que es uno de los fundadores de Eastern Congo Initiative, una organización sin ánimo de lucro dedicada a favorecer y promover el desarrollo de la parte oriental del país.

De ahí que la cinta "King Leopold's Ghost" parezca tener un significado muy personal para el actor y director estadounidense.

Su último largometraje como director hasta la fecha es "Live by Night" (2016), una cinta en la que también fue el protagonista y donde compartió créditos con la actriz latina Zoe Saldaña.

Affleck cuenta con dos Oscar en su vitrina: uno al mejor guion original por “Good Will Hunting” (1997), que compartió con Matt Damon; y otro a la mejor película por “Argo”, largometraje que dirigió, produjo y protagonizó.

Como actor, este año ha presentado en Netflix "Triple Frontier", un thriller en el que estuvo acompañado por un elenco de nivel compuesto por Pedro Pascal, Óscar Isaac, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund.

Entre sus proyectos interpretativos en el horizonte destacan “The Last Duel”, donde se volverá a ver con su amigo Matt Damon y se pondrá a las órdenes del director Ridley Scott; y “Deep Water”, que supondrá el regreso tras las cámaras del cineasta Adrian Lyne y en donde trabajará junto a la actriz cubana Ana de Armas.