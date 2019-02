Berlinale 2019: arranca el Festival de Cine de Berlín con mucha presencia femenina

La Berlinale arranca este jueves con la mayor selección de directoras de su historia en liza por el Oso de Oro, entre estas la española Isabel Coixet, con un filme basado en el primer matrimonio homosexual documentado en España.

"Elisa y Marcela" es además la primera producción de Netflix y la única cinta iberoamericana que aspira al máximo galardón del 69º Festival de Cine de Berlín.



Fuera de competición, destaca no obstante "Marighella", ópera prima del brasileño Wagner Moura, célebre por su rol de Pablo Escobar en la serie "Narcos". Protagonizada por el actor y cantante Seu Jorge, la película está basada en la historia del guerrillero Carlos Marighella.



Además de Coixet, que presenta su novena película en la Berlinale, otras seis directoras compiten en la selección oficial, de un total de 17 cineastas, es decir, un 41%, un récord para este certamen y un porcentaje muy superior al de, por ejemplo, la última edición del Festival de Cannes (14%).



El ganador se dará a conocer el 16 de febrero. El año pasado, la rumana Adina Pintilie se llevó el Oso de Oro por "Touch me not".



- Binoche y Lelio, en el jurado -

Por la alfombra roja de este festival, el más político y social de los certámenes europeos, desfilarán Christian Bale, Diane Kruger, Tilda Swinton, Catherine Deneuve, Jonah Hill, Chiwetel Ejiofor y Casey Affleck, así como Juliette Binoche, presidenta del jurado.



La actriz francesa, al frente de un equipo de seis miembros, entre ellos el oscarizado cineasta chileno Sebastián Lelio, se congratuló de que la máxima competición cuente este año con una fuerte presencia femenina.



"Muchos hombres no se dan cuenta de que las mujeres durante generaciones han tenido que quedarse en la segunda fila", dijo Binoche ("El paciente inglés", "Chocolat") en una entrevista esta semana al semanario alemán Der Spiegel.



El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, "me aseguró que seleccionó buenas películas, no porque fueran dirigidas por mujeres", agregó.



La película "The kindness of strangers", dirigida por la danesa Lone Scherfig, abrirá el festival este jueves. Ambientada en Nueva York, este drama se basa en la historia de una madre (Zoe Kazan) de dos hijos que depende de sus conciudadanos para salir adelante.



También destaca "Grace à Dieu", del francés François Ozon, sobre la historia real de un cura procesado en Francia por haber abusado sexualmente de niños.



La explotación laboral y el auge del extremismo son algunos de los temas recurrentes en el programa de la Berlinale, que incluye unas 400 películas de todo el mundo.

- Fuerte presencia de Brasil -



En las secciones paralelas destacan un buen puñado de filmes iberoamericanos, en particular dirigidos por cineastas brasileños.



Así, en la sección Panorama, están los filmes "Divino Amor", de Gabriel Mascaro, "Greta", de Armando Parça, y "Monos", de Alejandro Landres, así como los documentales "Estou me guardando para quando o carnaval chegar", de Marcelo Gomes y "La Arrancada", de Aldemar Matias.



En la misma sección compiten además las cintas "Staff only", de la española Neus Ballús, "Los miembros de la familia", del argentino Mateo Bendesky, "Breve historia del planeta verde", de su compatriota Santiago Loza y "Temblores", del guatemalteco Jayro Bustamante.



Después de 18 años, esta será la última edición de Kosslick al frente del Festival.



Carlo Chatrian, actualmente al mando del festival de Locarno, y Mariette Rissenbeek, la directora holandesa de German Film, que promueve las películas alemanas en el exterior, tomarán el relevo.



Además de despedirse con la selección más femenina, Kosslick ofreció en esta edición entradas a los líderes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania para ver el documental "Who will write our history?", sobre el gueto de Varsovia.